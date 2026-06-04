金融股也來秀單！抱2年「爽賺116萬」網友卻狂勸：這檔該換掉

▲在AI與資金行情帶動下，台股屢創高點，金融股表現也讓不少投資人賺好賺滿。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者萬玟伶／綜合報導

台股近期在AI題材帶動下頻創新高，不少金融股也搭上補漲列車，讓長期存股族荷包滿滿。近日就有一名網友在PTT Stock板分享自己的投資成果，透露原本只是把金融股當成「存錢工具」，沒想到幾年過去，帳面獲利竟暴增超過百萬元，報酬率高達166%，讓他忍不住發文詢問：「這樣我該賣掉嗎？」文章曝光後，引發大批股民熱議。

原PO表示，自己早在2024年時曾於Stock板發文請教是否該出脫手中的金融股，當時一度動念全部獲利了結，但後來想想賣掉後也沒有特別想投入其他標的，因此決定繼續抱著不動。

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沒想到事隔兩年後回頭一看，當初的決定竟帶來驚人報酬。

從原PO貼出的對帳截圖可見，目前持有包括元大金、兆豐金、台新新光金以及中信金等多檔金融股，總成本約69.8萬元，如今市值已來到187.2萬元，帳面獲利達116.5萬元，整體報酬率高達166.87%。

其中以元大金表現最為亮眼，持有成本約18.75元，現價來到63.9元，單檔獲利逼近49萬元；中信金也從21.55元一路上漲至68元，獲利超過36萬元。

面對大筆未實現獲利，原PO坦言有些心動，「本來只是想說當作存錢用，結果現在漲成這樣看得有點心動，但如果賣掉我也沒想拿去投資其他東西，可能就只是變成現金躺在銀行很久而已，這樣我該賣掉嗎？」並好奇是否也有其他存股族在這波行情中依然抱得住。

貼文曝光後，網友意見幾乎呈現一面倒。有人認為，如果沒有更好的投資標的，其實沒必要急著獲利了結，「有更好的地方去嗎？沒有的話賣掉要幹嘛」、「賣了你要放哪？難不成現金藏床底下」、「拿股息出來花就好，本就該好好放著」。也有不少人力挺長抱策略，「成本這麼低應該還好吧」、「金融股根本不會輸，只是賺得比較慢」、「再也買不到這種成本價了」、「放著領一輩子就對了」、「放到死」。

不過，部分網友則建議適度落袋為安，透過分批賣出的方式降低風險，「可以先把本金賣回來，剩下的等於零成本」、「分批賣，保留部分持股繼續參與行情」、「有更好的標的就換股，沒有就繼續放」、「兆豐有點弱啊，要不要換一檔」。

事實上，金融股向來是不少台灣投資人的存股首選，除了股價波動相對較低，也具備穩定配息特性。近期隨著金融業獲利回升，市場再度掀起一波金融股存股討論熱潮，也讓許多長期持有的投資人迎來久違的大豐收。

不少網友看完後也笑稱，「這就是存股最痛苦的時候，不是套牢，而是不知道賺太多該不該賣。」、「以前被笑金融蛙，現在變金融王」、「真正的問題不是該不該賣，而是賣掉後要買什麼」。