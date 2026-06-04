ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金融股也來秀單！抱2年「爽賺116萬」網友卻狂勸：這檔該換掉

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲在AI與資金行情帶動下，台股屢創高點，金融股表現也讓不少投資人賺好賺滿。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者萬玟伶／綜合報導

台股近期在AI題材帶動下頻創新高，不少金融股也搭上補漲列車，讓長期存股族荷包滿滿。近日就有一名網友在PTT Stock板分享自己的投資成果，透露原本只是把金融股當成「存錢工具」，沒想到幾年過去，帳面獲利竟暴增超過百萬元，報酬率高達166%，讓他忍不住發文詢問：「這樣我該賣掉嗎？」文章曝光後，引發大批股民熱議。

原PO表示，自己早在2024年時曾於Stock板發文請教是否該出脫手中的金融股，當時一度動念全部獲利了結，但後來想想賣掉後也沒有特別想投入其他標的，因此決定繼續抱著不動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到事隔兩年後回頭一看，當初的決定竟帶來驚人報酬。

從原PO貼出的對帳截圖可見，目前持有包括元大金、兆豐金、台新新光金以及中信金等多檔金融股，總成本約69.8萬元，如今市值已來到187.2萬元，帳面獲利達116.5萬元，整體報酬率高達166.87%。

其中以元大金表現最為亮眼，持有成本約18.75元，現價來到63.9元，單檔獲利逼近49萬元；中信金也從21.55元一路上漲至68元，獲利超過36萬元。

面對大筆未實現獲利，原PO坦言有些心動，「本來只是想說當作存錢用，結果現在漲成這樣看得有點心動，但如果賣掉我也沒想拿去投資其他東西，可能就只是變成現金躺在銀行很久而已，這樣我該賣掉嗎？」並好奇是否也有其他存股族在這波行情中依然抱得住。

貼文曝光後，網友意見幾乎呈現一面倒。有人認為，如果沒有更好的投資標的，其實沒必要急著獲利了結，「有更好的地方去嗎？沒有的話賣掉要幹嘛」、「賣了你要放哪？難不成現金藏床底下」、「拿股息出來花就好，本就該好好放著」。也有不少人力挺長抱策略，「成本這麼低應該還好吧」、「金融股根本不會輸，只是賺得比較慢」、「再也買不到這種成本價了」、「放著領一輩子就對了」、「放到死」。

不過，部分網友則建議適度落袋為安，透過分批賣出的方式降低風險，「可以先把本金賣回來，剩下的等於零成本」、「分批賣，保留部分持股繼續參與行情」、「有更好的標的就換股，沒有就繼續放」、「兆豐有點弱啊，要不要換一檔」。

事實上，金融股向來是不少台灣投資人的存股首選，除了股價波動相對較低，也具備穩定配息特性。近期隨著金融業獲利回升，市場再度掀起一波金融股存股討論熱潮，也讓許多長期持有的投資人迎來久違的大豐收。

不少網友看完後也笑稱，「這就是存股最痛苦的時候，不是套牢，而是不知道賺太多該不該賣。」、「以前被笑金融蛙，現在變金融王」、「真正的問題不是該不該賣，而是賣掉後要買什麼」。

關鍵字： 台股金融股存股族報酬率投資AI股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【首度吃辦桌】黃仁勳攜爸媽、愛女現身北流

推薦閱讀

25歲存款不到400萬、30歲衝破2千萬　網友曝財富翻倍關鍵

25歲存款不到400萬、30歲衝破2千萬　網友曝財富翻倍關鍵

不少上班族都希望能在30歲前累積人生第一桶金，不過近日一名網友在Dcard分享，自己在30歲尾聲、即將滿31歲之際，資產正式突破2,000萬元大關，引發網友熱議。他坦言自己並非富二代，也沒有房產、名車等家族資源，全靠本業收入搭配長期投資累積財富。

2026-06-03 15:52
30歲文組男自嘲「劣勢開局」　靠2支股票翻倍存到900萬

30歲文組男自嘲「劣勢開局」　靠2支股票翻倍存到900萬

一名30歲台大文組碩士畢業生近日在Dcard理財版分享自身存股與投資歷程，表示畢業後平均年薪不超過90萬元，靠著工作收入搭配積極投資，目前累積資產已達約900萬元。其中曾透過「2支股票」讓本金兩度翻倍，引發不少網友討論。

2026-06-02 16:05
家人拿150萬求代操！網一面倒喊「答應」過來人曝慘痛教訓

家人拿150萬求代操！網一面倒喊「答應」過來人曝慘痛教訓

近期一名網友在Dcard發文表示，家人手上多出閒置資金150萬元，希望交由其投資操作，並提出「賺錢家人拿7成、自己拿3成，賠錢不用償還」的條件，好奇詢問其他人是否會接受這項提議，引發熱烈討論。

2026-06-02 14:29
套牢該抱還是跑？專家點名：很多散戶卡在這一步

套牢該抱還是跑？專家點名：很多散戶卡在這一步

股票下跌時，不少投資人都會告訴自己一句話：「先放著吧，不賣就沒虧。」有人期待股價回到買進價再決定下一步，也有人認為只要沒有賣出，損失就不算真正發生。

2026-06-02 14:06
黃仁勳掀台韓AI戰！　魏哲家嗆對手：追台積電還在做夢

黃仁勳掀台韓AI戰！　魏哲家嗆對手：追台積電還在做夢

輝達執行長黃仁勳傳出結束在台行程後，下一站將前往韓國，引發台韓AI供應鏈競爭話題；台積電韓國對手也傳出「10年後超車台積電」聲音。對此，台積電（2330）董事長魏哲家今（4）日在股東會後受訪時直球回應，黃仁勳到韓國，是因為輝達需要記憶體，但若談到邏輯晶片，最大基地仍在台灣。他更直言，對手10年前就喊過10年後要追上台積電，現在又喊下一個10年，「我只覺得他做夢」。

2026-06-04 14:50
魏哲家哀怨「AI會爆不早講」　曝黃仁勳答案笑翻全場

魏哲家哀怨「AI會爆不早講」　曝黃仁勳答案笑翻全場

AI需求爆發，讓台積電（2330）先進製程產能持續供不應求。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上談到AI浪潮時笑說，人工智慧發展速度超乎預期，連他也曾忍不住問輝達執行長黃仁勳，「你那麼聰明，為什麼不跟我講？」沒想到黃仁勳也回說，「我也不知道。」幽默對話讓現場氣氛相當輕鬆。

2026-06-04 14:36
台積電又被抓出來講！魏哲家揭AI晶片荒真相　4大瓶頸「到處都是」

台積電又被抓出來講！魏哲家揭AI晶片荒真相　4大瓶頸「到處都是」

AI需求爆發，全球先進晶片產能供不應求，台積電（2330）也頻頻被外界點名是AI供應鏈瓶頸。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上直球回應，AI發展速度太快，整個生態系都應變不足，瓶頸不只在台積電，而是從電力、晶片、設備機台到上游供應鏈「到處都是」。

2026-06-04 14:26
魏哲家霸氣喊「不會減少員工照顧」　股利、分紅年增3成是驕傲

魏哲家霸氣喊「不會減少員工照顧」　股利、分紅年增3成是驕傲

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（4）日舉行股東會，股東關切員工分紅、股利是否會有減少等問題，董事長魏哲家正面回應，強調對股東股利已經有一個原則，就是一直會成長，這個不會改變，員工分紅過去幾年也每年成長3成，這是相當好對我們員工的報償，台積電也會續對社會投入資源，但從來不會減少對員工照顧，對股東的股利也不會減少，希望大家支持。

2026-06-04 10:48
魏哲家喊「分紅不是應該拿到的」　曝公司要兼顧3方平衡

魏哲家喊「分紅不是應該拿到的」　曝公司要兼顧3方平衡

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）近期爆出員工分紅爭議，台積電除緊急啟動內部溝通外，董事長魏哲家今（4）日在股東會也直球對決。他強調，台積電表現很好，員工分紅也很好，但這不代表分紅就是「應該要拿到的」，公司必須同時兼顧員工照顧、股東回饋與社會責任三方平衡。

2026-06-04 14:22
台積電最後1單6272張踹至2385元　台股收跌781點同寫今日最低

台積電最後1單6272張踹至2385元　台股收跌781點同寫今日最低

台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌781.7點，以45677.46點作收，為今日最低，跌幅1.68％，成交量1兆2388.14億元。

2026-06-04 13:38

讀者迴響

熱門新聞

快訊／飆股落難！　新纖、鴻名「抓去關」雙雙摜跌停

快訊／12檔飆股「抓去關」　群創、彩晶明起處置到6／17

AI教父愛上台味！黃仁勳北流辦桌犒賞員工

4金控發威！國泰飆金控成立來新高　元大金連日刷天價

AI教父超Chill！黃仁勳坐地喝台啤聊AI

老AI熄火！宏碁、仁寶雙觸跌停　緯創摔9%

謝金河不認同谷月涵！　直言「台股不會崩盤」但要注意2件事

面板飆股消風！彩晶20分鐘撮合摜跌停　群創摔逾半根

台積電最後1單6272張踹至2385元　台股收跌781點同寫今日最低

反擊酸民！阮慕驊公開對帳單「賺逾2000萬」

繳水電費雲端發票中百萬　獎落3縣市

股民爆「相信魏哲家、今年買新家」　台積電董座秒回：請繼續

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

台積電股民拍手叫好！　魏哲家：股價年增1.5倍、現金股利增逾3成

魏哲家證實「台積電已買高數值孔徑EUV設備」　暫僅限研發用

陽明每股淨值94.2元股價53.7元　SCFI近20個月新高、法人喊買

台股46K失守！下殺571點至45887　台積電跌40元至2385

台股大漲一票人卻不快樂？他一句話點破真相

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議

兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議
台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366