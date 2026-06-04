「港博同行」交流活動登場　慶祝基隆港建港140週年與航海節

▲基隆分公司陳世鴻副總經理(前排中)率公司同仁與航港各界長官貴賓參訪長榮海事博物館；前排左4航港局北部航務中心簡任視察張伊婷、右4基隆市國際輪船商業同業公會理事長鄭凱鴻、右3財政部關務署基隆關副關務長林佳吟。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為慶祝基隆港建港140週年暨第72屆航海節，臺灣港務公司基隆分公司於今(4)日舉辦「港博同行」參訪交流活動，邀請相關主管機關與公協會等，共同前往長榮海事博物館交流。本次活動旨在透過館內豐富的航海文史展示提升專業素養，並在知性的交流互動中，強化各單位間的橫向聯繫與跨機關合作默契。

基隆港務分公司表示，海運歷史與港口發展息息相關。本次「港博同行」活動特別選在長榮海事博物館舉行，正是希望藉由館內豐富的海運文史、中外船隻模型及航海探索展示，帶領航港夥伴共同沉浸於大航海時代的壯麗史詩中。

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參加的單位包括基隆市政府、航港局北部航務中心、財政部關務署基隆關、台灣港務港勤公司、中華海員總工會基隆分會、基隆市國際輪船商業同業公會等航港單位及相關產業公協會。

現場氣氛熱烈，各單位代表在專業導覽下熱切交流，不僅有效提升了海洋文化素養，更在輕鬆的氣氛中加深了跨機關的互信，為未來的合作與港埠治理打下堅實基礎。

基隆港建港140週年的慶祝系列活動自今年1月起便已隆重啟動，並以多元、知性且兼具綠色永續的特色陸續展開一系列深耕活動，包含1月「細說基隆」文史走讀活動，穿梭時光一窺基隆市市定古蹟「海港大樓」的數字秘密；3月攜手CIQS夥伴，創新推出「『樹』造未來」與「『蚵』畫永續」活動，將環境保育與永續港灣理念深植人心；5月18日國際博物館日特別限時開放基隆港港史館限定導覽，揭開基隆港百年轉型的神祕面紗，引發熱烈迴響。

基隆港務分公司強調，建港140週年的精采篇章才剛進入高潮。緊接在6月8日，將隆重登場「基隆港建港140週年論壇」，論壇將以「智慧港航‧共榮港市‧永續未來」為三大核心主軸，邀請產官學界巨擘共同擘劃智慧航運與港市合作的藍圖。

此外，後續還將舉辦溫馨志工活動，以實際行動投入社會關懷、響應「向海致敬」的單車淨灘等接地氣的綠色活動，並於11月壓軸舉辦「基隆港建港140週年慶祝大會」，一同見證基隆港從歷史風華跨越至智慧、永續綠色港灣的里程碑。