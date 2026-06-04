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不靠定存了！韓國退休族把錢搬進股市　最愛4檔科技巨頭

▲▼老人,銀髮族,公園運動。（圖／記者姜國輝攝）

▲AI熱潮帶動科技股上漲，韓國不少退休族開始將資金投入股市，尋求更高報酬。（示意圖／資料照，記者姜國輝攝）

記者萬玟伶／綜合報導

AI熱潮持續推升全球科技股表現，根據韓國《The Korea Times》報導，類似臺灣的現象也正在韓國上演，愈來愈多退休族將資金從銀行存款轉向股票市場，希望透過投資增加退休收入。不過，隨著市場持續升溫，專家也提醒，高齡投資人若過度集中持股或使用槓桿工具，可能面臨更大的投資風險。

韓國股市近期表現強勢，韓國綜合股價指數（KOSPI）正朝9000點大關邁進。根據市場數據，愈來愈多50多歲與60多歲投資人開始將資金投入股市，希望獲得比銀行存款更高的報酬。

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《The Korea Times》報導，現年63歲、居住在首爾的退休人士李先生表示，自從兩年前退休後，股票已經取代銀行存款，成為資產配置中的主要部分。他將大部分資產放在證券帳戶，主要投資三星電子、SK海力士等半導體企業，以及大型金融集團股票。李先生表示，希望透過投資收益補貼退休後的生活開支，也讓自己和妻子有更多機會出國旅行。

這樣的情況並非個案。未來資產證券（Mirae Asset Securities）統計顯示，自去年底以來，50多歲與60多歲族群新開立證券帳戶數量增加21.3%，在各年齡層中排名第二，僅次於20歲以下投資人。值得注意的是，50歲以上投資人的新開戶成長幅度，已超過過去被視為股市主力的30多歲與40多歲族群。從持股內容來看，退休族投資方向也不只是追求穩定收益。三星電子與SK海力士是50至60歲投資人最常持有的韓國股票，而海外投資部分則以特斯拉與輝達最受歡迎。

「由於存款利率仍徘徊在3%左右，許多韓國人覺得他們別無選擇，只能在其他地方尋找保障來維持退休生活。」世宗大學工商管理教授金大鐘說。「半導體產業的上漲一直是市場走強的主要驅動力，但並不能保證它會無限期地持續下去。」相較於仍有工作收入的年輕投資人，高齡投資人若遭遇重大虧損，恢復資產的機會相對有限。金大鐘建議，退休族可考慮將股票投資控制在總資產的30%至40%左右，以降低市場波動帶來的衝擊。

另一項數據也顯示，部分高齡投資人已開始使用更高風險的投資方式。根據韓國金融監督院提交給國民力量黨議員金相勳的資料，今年第一季韓國未償還信用交易融資餘額達27.2兆韓元，其中50歲以上投資人占比高達62.3%。

此外，韓國金融投資協會統計，截至上週三，共有22萬8763名投資人完成個股槓桿ETF與反向ETF交易所需的教育課程，其中9萬7460人年齡超過50歲，占比達42.6%。這類產品上個月才剛推出，能讓投資人直接押注單一股票漲跌走勢。當股價朝預期方向變動時，可放大投資收益；但若市場反向發展，虧損也會同步擴大。

由於產品風險較高，韓國金融監理機關已要求投資人在交易前完成教育課程，希望協助投資人充分了解槓桿與反向產品可能帶來的風險。

關鍵字： 韓國股市退休投資高齡投資AI半導體三星輝達特斯拉KOSPI

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