百萬機車族注意！ 金管會提醒未投保強制險恐挨罰　最高罰3千元

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

交通監理機關統計資料顯示，去（2025）年底機車登記數已達1467萬件，相較同期僅約1336萬輛機車有投保強制汽車責任保險，仍有131萬輛、約有9%的機車族未投保，金管會提醒若未投保機車強制險者，依法可處1500元以上至3000元以下罰鍰。

金管會保險局副局長陳清源舉例說明，有朋友因違法臨停遭到警察舉發，如果又沒投保強制汽車責任保險，一次罰下來，罰款金額2400元，遠超過投保保費，現今科技執法進步，闖紅燈、超速被照像，機車強制險投保與否很容易被發現。

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為提升機車投保率，強化用路人安全保障，金管會已責成保險公司，於保險期間屆滿30日前通知車主續保，並就保險到期後仍未投保之車主，在保險期間屆滿後30日內，至少再為2次重新投保通知，另針對保險期間屆滿後第2個月及第5個月仍未投保者，金管會保險局、交通部公路局將共同具名再次寄送提醒投保通知，透過多次通知來提醒尚未投保之車主投保。

金管會表示，依據強制汽車責任保險法第6條規定，應訂立本保險契約之機車所有人應投保本保險，並維持其有效性，又依本法第49條規定，機車投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處以罰鍰；另外按規定，投保義務人於本保險期間屆滿逾6個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。



