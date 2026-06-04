快訊／台股6檔「抓去關」新名單　PCB金居明起處置到6／18





▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（4）日公告新增金居（8358）等6檔處置股，預計自明（5）日起一路關到6月18日。

金居今日以跌50元或8.13%、每股565元作收，為6檔新處置標的中跌最兇的標的，其餘5檔全數收紅，晶彩科（3535）以上漲1.11%作收、磐亞（4707）以上漲6.57%作收；富邦媒（8454）、迎輝（3523）、點晶（3288）皆收漲停。

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6檔新處置股名單如下：

晶彩科（3535）：5分鐘撮合

原因：今日本益比為 342.5，且股價淨值比為9.72。另當日週轉率為 9.86%，暨元大證券商成交買進金額達1億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為27.05%；且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

富邦媒（8454）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達54.32%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達111元；且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.44倍

金居（8358）：20分鐘撮合

原因：當日本益比為108.45、股價淨值比為17.51且為其所屬產業類別股價淨值比之3.59倍、當日週轉率達7.69%

磐亞（4707）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達35.66%

迎輝（3523）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積最後成交價的漲幅達59.34%

點晶（3288）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積最後成交價的漲幅達50.66%