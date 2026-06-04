台股要崩了？　三星搶單台積電 　分析師揭真相　別急著股票清零

記者劉邠如／綜合報導

台股近期強勢走高，資金行情熱度不減，也有部分市場分析人士示警台股已進入高檔末升段，並選擇零持股避險。對此，分析師李永年接受訪問時表示，這一波台股屬於資金行情，若單純從基本面或技術面來看，可能會有偏差；但從資金面與技術面觀察，市場確實有過熱跡象。

李永年指出，「因為這一波是屬於一個資金行情」，若從技術指標來看，台股也已經進入過熱狀態。他認為，在市場這麼熱的情況下，台股出現技術性回檔整理，是合理且可以接受的事，「這個是應該會發生的事情」，但若要說台股已經來到最高點、準備走崩跌走勢，他認為「應該還不至於」。

針對部分分析人士選擇零持股避險，李永年表示，從安全角度來看，清空持股無可厚非，但缺點是若行情還沒有結束，之後要重新回到市場增加持股，會需要很大的決心。他形容，這就像要做一個「90度的髮夾彎」操作，困難度較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此李永年建議，投資人不一定要完全清空股票，而是可以降低持股比重，保留操作彈性。他說，短線投資人可先把持股率降到約七成，或五成到七成之間，若大盤看跌不跌、繼續往上走，之後再加碼也還來得及。

至於市場關注的巴菲特指標，李永年分析，巴菲特指標反映的是市場心理狀態，而現在市場心理「真的是太過熱情了」。他提醒，當許多投資人都進入情緒性操作，甚至「一大堆人跑進去 all in」，只要出現風吹草動，就可能造成股市「極短線的重挫」。不過，他也強調，短線崩跌有可能，但長期崩跌「目前看不出來這個可能性」。

台積電方面，李永年指出，台積電本來就是台灣股市的「護國神山」，其走勢不管對指數或市場心理，都有非常大的影響。近期市場雜音不少，包括 AMD 可能下單三星、蘋果可能下單 Intel 等消息，但李永年認為，這些雜音對台積電影響有限，「我覺得不太會」。他也表示，從基本面與技術面來看，台積電其實都不需要太過於擔心。

近期 00929 等高股息 ETF 也成為市場焦點。李永年提醒，ETF 配息高，一方面是因為過去這段時間成分股獲利可觀，另一方面也可能與近期散戶大量資金湧入有關。他表示，「最近散戶跑去買 ETF 的意願非常強烈」，不排除部分配息可能來自近期流入資金。

李永年提醒，大盤持續往上時，ETF 價格自然也容易跟著走高，但一旦股市出現崩跌或持續下跌，投資人就必須提防 ETF 風險。他說，ETF 短線看似比較抗跌，但若市場真的出現崩跌，「覆巢之下無完卵，其實 ETF 的跌幅不見得會比個股來得小。」

李永年也提醒，目前雖然看不出明確導致股市崩跌的因素，但「黑天鵝」本來就是投資人看不見的利空突然出現。尤其指數已在歷史高檔區、短線漲幅也大，投資人至少要提防技術性回檔。

他最後建議，若是長期十年、二十年定時定額買 ETF 的存股族，仍可以持續定時定額投資；但若是一般習慣做價差交易的投資人，面對台股高檔與技術指標過熱，則應「稍微要做一些減碼的動作」。