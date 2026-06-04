中國嚴查與扣押巴拿馬籍船　近兩個月已有230多艘船轉其他國籍

▲萬海船隻主要登記在新加坡，陽明登記在新加坡與賴比瑞亞。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

巴拿馬最高法院今年1月底裁定，香港長和集團旗下的巴拿馬港口公司持有的港口特許經營合約違憲，巴拿馬政府2月將巴爾博亞港及克里斯托巴港，暫交由馬士基與地中海航運營運，結果遭到中國官方強烈反擊，開始嚴查巴拿馬籍船，並對有瑕疵的船隻進行扣押，根據韓國海洋通訊今(4)日報導，今年4、5月已經約有230多艘船轉為其他國籍船。

2017年6月我國與巴拿馬斷交，當時台灣總計有4百多艘商船登記在巴拿馬，之後因巴拿馬駐台大使館被撤，船舶的檢驗、登記、證照領取都須改到日本等地，便利性大減，船公司也陸續改籍，目前陽明99艘經營的貨櫃船當中，僅5艘租賃的中小型貨櫃船登記在巴拿馬，其餘是新加坡與賴比瑞亞，台航船隻主要登記在賴比瑞亞，萬海與裕民航運登記在新加坡；我國航商當中船隊最龐大的慧洋海運，已經陸續將船隻改登記到馬紹爾群島，但因船隻須抵達港口時才能進行改籍作業，換籍工作還在進行當中。

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長和今年5月下旬在答覆股東詢問時表示，公司將在尋任何途徑保障集團在巴拿馬港口權益，集團執行董事兼聯席董事總經理陸法蘭表示，集團已聯同法律顧問商討，在巴國當地法律訴訟，並繼續尋求任何途徑保障法律權益，並在適當時候公布。

根據韓國海洋通訊報導，根據英國勞氏協會數據，船隻快速向馬紹爾群島、賴比瑞亞移動，4月達到80艘以上，5月150艘以上放棄巴拿馬籍，另選權宜籍船國，其中包括數十艘韓國船舶。

中國港口當局自4月中旬以來，加強對巴拿馬國籍船隻的集中檢查，中國港口遭到扣留的船隻，不僅僅是延遲入港時間的問題，而是導致保險費上調、運營日程受阻、租船合同重新談判、託運人可信度下降等各種連鎖效應。

重新標記的船舶的目的地主要顯示為現有的開放式註冊國。

這波船籍國異動，馬紹爾群島受益最大，至少有54艘已經轉移到了馬歇爾群島，其次是賴比瑞亞和巴哈馬等主要國際船舶註冊國。巴拿馬在國家財政和海事服務產業中，船舶登記業務佔相當大的比重，預計會受到不小的打擊。