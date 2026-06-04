志信旗下美麗信引進知名品牌餐飲提升坪效　建案完工營收倍增

▲志信股東會上前排右二起公司董事長黃春發與副董事長徐明潭順利當選連任。（圖／志信提供）

記者張佩芬／台北報導

志信國際(2611)今(4)日召開股東會，通過配發現金股利0.52元。該公司今年業績明顯好轉，首季單季EPS從去年的-0.51元轉為0.28元。公司高階表示，去年9月旗下美麗信花園酒店路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式進駐，提高坪效，在竹南鎮的「志信耘豊」建案完工入帳是主要因素。

志信今年首季營收3.53億元，季增100.12%、已連2季成長，年增約110.37%，毛利率26.51%，歸屬母公司稅後淨利5311.2萬元，季增105.56%，EPSO.28元、每股淨值14.07元。

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公司表示，因應環境變化，秉持「追求卓越，永續經營」、「誠信第一，服務至上」之經營原則，積極優化各事業體營運績效。

今年度觀光飯店事業落實戰略轉型，透過引進知名品牌展開餐飲委外合作，結合品牌聯動效應有效活化資產並極大化經營坪效。路易莎餐飲集團旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐去年9月正式進駐美麗信。隨策略轉型成功，觀光飯店事業收入已正式躍升為志信集團的主要收入來源。

營建事業則專注於剛性需求市場，為確保苗栗縣竹南鎮推案「志信耘豊」建築結構安全並落實精緻工序，採取嚴謹之檢驗標準，現已進入完工驗屋階段。

內陸運輸則持續維持「安全迅捷、值得信賴」之作業準則，秉持認真負責的態度與精益求精之精神，於變動的物流環境中維持穩健表現。



公司今年將加速資產活化；在營建與資產策略方面，將積極尋求全台具開發潛力之地段及具備建設紅利之區域，積極評估自地自建、都市更新或合建案，極大化土地資源價值。觀光事業則持續深化品牌價值及提升管理效能，以達高營運和獲利績效。