快訊／27連槓　威力彩頭獎下期上看8.3億

快訊／台股6檔「抓去關」新名單 PCB金居明起處置到6／18

證交所、櫃買中心今（4）日公告新增金居（8358）等6檔處置股，預計自明（5）日起一路關到6月18日。

外資賣超台股756億！「金融飆股」砍最多 各10檔買賣超一次看

台股今（4日）指數收跌781點，摜破46K，外資轉賣超756.85億元，外資大賣756.85億元，大賣老AI股，金融股近2個交易日漲最多凱基金（2883）成外資砍最多個股。

黃仁勳掀台韓AI戰！ 魏哲家嗆對手：追台積電還在做夢

輝達執行長黃仁勳傳出結束在台行程後，下一站將前往韓國，引發台韓AI供應鏈競爭話題；台積電韓國對手也傳出「10年後超車台積電」聲音。對此，台積電（2330）董事長魏哲家今（4）日在股東會後受訪時直球回應，黃仁勳到韓國，是因為輝達需要記憶體，但若談到邏輯晶片，最大基地仍在台灣。他更直言，對手10年前就喊過10年後要追上台積電，現在又喊下一個10年，「我只覺得他做夢」。

魏哲家哀怨「AI會爆不早講」 曝黃仁勳答案笑翻全場

AI需求爆發，讓台積電（2330）先進製程產能持續供不應求。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上談到AI浪潮時笑說，人工智慧發展速度超乎預期，連他也曾忍不住問輝達執行長黃仁勳，「你那麼聰明，為什麼不跟我講？」沒想到黃仁勳也回說，「我也不知道。」幽默對話讓現場氣氛相當輕鬆。

台積電又被抓出來講！魏哲家揭AI晶片荒真相 4大瓶頸「到處都是」

AI需求爆發，全球先進晶片產能供不應求，台積電（2330）也頻頻被外界點名是AI供應鏈瓶頸。台積電董事長魏哲家今（4）日在股東會上直球回應，AI發展速度太快，整個生態系都應變不足，瓶頸不只在台積電，而是從電力、晶片、設備機台到上游供應鏈「到處都是」。

魏哲家霸氣喊「不會減少員工照顧」 股利、分紅年增3成是驕傲

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（4）日舉行股東會，股東關切員工分紅、股利是否會有減少等問題，董事長魏哲家正面回應，強調對股東股利已經有一個原則，就是一直會成長，這個不會改變，員工分紅過去幾年也每年成長3成，這是相當好對我們員工的報償，台積電也會續對社會投入資源，但從來不會減少對員工照顧，對股東的股利也不會減少，希望大家支持。

台積電股民拍手叫好！ 魏哲家：股價年增1.5倍、現金股利增逾3成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，一早在舉辦地點新竹喜來登大廳，開始前半小時就已經擠滿等待報到的長長人龍，台積電董事長魏哲家也在股東會開場致詞時，指出台積電股價表現非常亮眼，從去年股東會的股價950元，到昨天股東會前收盤價2425元，一年股價就成長超過1.5倍，讓全場股東掌聲不斷。

「老AI股全倒」華碩收跌4%！ 提前開獎單月每股賺7.15元年增282%

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周一（1日）演講向全世界展現PC新晶片，為老AI股注入新生命，不過連漲數日老AI股今（4）日全倒，華碩（2357）收跌逾4%，但本周至今僅4個交易日上漲17%，被證交所要求提前公布獲利，公司自結4月單月每股賺7.15元，比去年同期成長282.53%。

魏哲家喊「分紅不是應該拿到的」 曝公司要兼顧3方平衡

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）近期爆出員工分紅爭議，台積電除緊急啟動內部溝通外，董事長魏哲家今（4）日在股東會也直球對決。他強調，台積電表現很好，員工分紅也很好，但這不代表分紅就是「應該要拿到的」，公司必須同時兼顧員工照顧、股東回饋與社會責任三方平衡。

台積電最後1單6272張踹至2385元 台股收跌781點同寫今日最低

台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌781.7點，以45677.46點作收，為今日最低，跌幅1.68％，成交量1兆2388.14億元。