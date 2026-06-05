IEAT國貿大會考認證國貿專業能力　2868人報考、合格率逾五成

▲國際貿易大會考試務說明會。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

由台北市進出口商業同業公會(IEAT)主辦的「第21屆國際貿易大會考」於5月30日舉行，全台共計2868人報考，在少子化趨勢及各類證照競爭激烈的環境下，仍維持穩定報考規模，展現國際貿易大會考在學界與產業界的專業公信力。今年合格率51.92%，應考人即日起至7月8日止至官網查詢並列印成績，不另行郵寄成績單。

自創辦以來，國貿大會考累計報考人數已突破9.8萬人次，超過2.9萬人取得合格證書，成為國內最具代表性的國貿專業能力檢定之一。

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本屆考試於全台12處考場同步舉行，除台北、中壢、新竹、台中、台南及高雄六大考區外，另於樹人醫專、嘉義高商、宜蘭大學、羅東高商、暨南大學及屏東大學設置包班考場，以服務偏遠地方學生應考需求。

今年到考率達88%，合格率為51.92%。主辦單位表示，國貿專業能力不僅是校園學習成果，也已經成為在職進修與職涯加值的重要指標，大專校院學生中，包含國立台中科技大學、東吳大學、輔仁大學、靜宜大學、淡江大學、銘傳大學、國立台北商業大學、致理科大等校學生均有優異表現；高中職學生包含國立彰化高商、市立台中家商、市立高雄高商、國立台南高商等商管群學生，展現技職體系扎實的國貿基礎培育成果。

▲國貿大會考考試現場。（圖／IEAT提供）

同時還有許多在職人士，包括來自金融、物流、製造、科技、生技貿易等產業的工作者也表現優異，反映國際貿易知識已成為跨產業人才持續進修與提升競爭力的重要能力。

IEAT長期投入國貿人才培育，除辦理國際貿易大會考外，亦設置傑出國貿人才獎學金，並持續推動AI貿易應用競賽、教師研習營及各項產學合作計畫，協助學生接軌產業需求。同時，亦與台北市政府就業服務處合作辦理就業媒合活動，協助企業延攬具備國際貿易專業能力的人才。

IEAT表示，未來將持續透過國貿大會考及多元培育平台，強化產學鏈結，培育兼具專業能力、實務經驗與國際視野的新世代貿易人才，為臺灣經貿發展注入更多動能。

第21屆國貿大會考成績及榮譽榜單已開放官網查詢，詳情可上國際貿易大會考官網查詢。