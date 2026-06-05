魏哲家金句一次看！　台積電股東會喊話：分紅沒有天花板

記者葉國吏／綜合報導

台積電4日股東會，董事長魏哲家金句連發向員工、股東喊話，重申台積電會持續努力維持技術領先與營運成長，讓員工、股東及社會共同受益，而員工分紅制度也將隨公司成長持續提升，「沒有天花板」。

▲魏哲家金句。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

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關於強敵環伺與產業競爭挑戰

「台積電從來沒有缺少過競爭對手，怎麼辦？努力一直贏他們，就這麼辦。」

「台積電三十幾年來、四十年，沒有缺乏過競爭，而且我們一直贏，所以以後也是如此。」

「如果用信任度來講，台積電也在世界第一。」

「TeraFab？我唯一的結論是祝福他。」

關於人工智慧與前瞻科技的長遠前景

「半導體永遠是所有發展的基礎，所以半導體的需求永遠存在。」

關於公司營運亮點、市場價值與長線佈局

「我們對未來幾年有相當的信心，台積電公司的成長會一直往上成長。」

「下面幾年都很好，你如果預計買股票，請繼續。」

關於 AI 產業景氣與投資力道是否趨緩

「現在沒有看到那個指標。」

▲台積電董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

關於配息規劃與投資人權益

「股利，我們不會考慮降低，一定是一直增加。」

「省錢的方法不是減少股利，而是增加我們的利潤。」

關於員工酬勞與延攬優秀人才

「我們對員工的照顧不遺餘力。」

「每一年 30% 的成長，沒有天花板。」

關於永續發展與社會共好

「對員工、對股東、對社會，都要盡到責任。」

關於智慧自動化與高齡化社會應用

「我正在進入那種年紀，所以我也很努力讓機器人可以趕快成功。」