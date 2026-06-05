聯發科發了！搶到Google「TPU大單」　博通重挫12%

▲聯發科。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

晶片巨擘博通（Broadcom Inc.，AVGO）在最新財報會議首度透露，大客戶Google正在尋找其他晶片供應商。博通原本獨佔Google張量處理器（TPU）相關設計訂單，如今獨供地位確定遭到打破。對此業界人士直言，搶下大單的幕後推手正是（2454），未來聯發科分食到的訂單比重有望愈來愈高，朝向五成以上邁進，力壓博通。

由於Google訂單遭到瓜分，加上博通上季財報與營運展望不如分析師預期強勁，拖累博通4日股價在早盤重挫超過15%，最後跌60.20美元、-12.56％、收419.03美元。法人分析，博通證實ASIC大客戶移情別戀，顯然是意識到聯發科在這波搶單大戰中，已經對博通形成龐大壓力，因此必須先向分析師和投資人說清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Google。（圖／路透）

聯發科形成龐大壓力

聯發科近年積極切入AI ASIC市場，即便官方目前並未公開透露拿到Google訂單，而博通也未主動揭露Google究竟把訂單分給了誰，惟業界都知道，聯發科爭取Google TPU訂單已有豐碩成果，這也是接下來業績成長動能。博通痛失獨家供應身分，業界直言搶單的就是聯發科。

面對分析師詢問與大客戶Google的關係，以及博通在Google TPU項目中市占流失的隱憂，博通執行長陳福陽（Hock Tan）坦言，完全可以接受這個事實。考慮到AI算力消耗和發展速度，完全可以預見他們將會擁有多元化的供應來源。

即便陳福陽強調，這不意味博通與Google的關係出現動搖，但市場疑慮依然四起。業界透露聯發科讓Google愈看愈滿意，據了解，聯發科已拿下Google TPU v8的案子，後續也已拿到下一代的TPU v9案件，持續從博通手中瓜分訂單。