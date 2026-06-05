老傳產翻身AI神股！謝金河點名「2檔黑馬」百年一遇罕見現象

▲不少傳產成功搭上AI熱潮轉型，股價也跟著噴發。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

近期AI大爆發，不少傳統產業成功搭上轉型浪潮。財信傳媒董事長謝金河表示，台化宣布進軍AI與半導體特用化學品、材料後，股價飛漲，帶動整個台塑集團市值大躍升；老牌化纖廠新纖也因搶攻AI高階材料，股價連拉4根漲停板，罕見超越遠東新世紀，創下半世紀以來紀錄，「弱馬也會一步踢！傳產翻轉全在經營者一念之間！」

台化進軍特用化學品 帶動台塑四寶市值大躍升

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河在臉書發文指出，台化宣布進入特用化學品市場後，股價像裝上新的馬達一般，從45.05元漲到57.8元，還帶動台塑、台塑石化的股價，加上南亞科技市值直奔1.3兆元，拉動南亞的股價。短短一週內，台塑四寶總市值從1.79兆元躍升至2.054兆元，反觀台光電從1.97兆縮水到1.7兆元，「台化伸個懶腰，居然翻轉整個集團。」

新纖連拉4根漲停 罕見首度遠東新

另一個老牌傳產「新纖」更是銳不可擋，股價連續拉出4根漲停板，站上30.3元新高，「居然超過遠東新世紀，這是過去半世紀從來沒有發生過的事。」另外，他也觀察到，可能徐旭東先生年紀大了，亞東集團成長力道減弱，近日把亞東集團旗下8家上市公司全部加總，總市值居然輸給一家元大金控，「這也是百年一遇的事。」

謝金河透露，其實早在幾個月前，新纖董事長吳東昇就來找他談過轉型的事，而且布局已有一段時日，目前這次新碩先進和比利時Solvay合作生產高純度電子級雙氧水，已成功打進電子大廠的供應鏈。同一時間，新纖也搶攻AI帶動的高階材料，投入低介電耗損，高尺寸穩定性的工程塑膠。

傳產能否翻身 全在經營者一念之間

謝金河直言，這次新纖崛起，給了大家很多啟示，傳統產業的升級轉型，全在經營者一念之間，只有發揮企業核心競爭力，在對的賽道上奔馳，才能發現藍海。而在資本市場上，目前市場資金大規模集中於具想像力的產業上，但其實有很多本益比只有10倍左右的傳產深具潛力，「如果經營者懂得奮力求進，他們同樣可以享受AI紅利！」