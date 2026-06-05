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下一波飆股！　分析師揭台股資金輪動真相

圖、文／鏡週刊

台股站上高檔、指數頻頻改寫歷史紀錄，但不少投資人卻發現，手中的熱門AI股與千金股不再像先前一樣強勢。究竟資金流發生了什麼變化？高價股為何整理？低位階個股又為何補漲？資深分析師陳智霖在《錢鏡你家》節目中做深入解析。

台股近期持續向上攻堅，但市場資金結構卻悄悄出現變化，許多投資人感覺指數創新高、自己的股票卻不太漲了。資深分析師陳智霖表示，主要原因就在於市場已從單一路線的AI主升段，轉變成資金輪動格局。

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他分析，過去被視為市場風向球的千元高價股，在5月份大漲過後呈現整理拉回，這其實是大戶與主動式ETF在低檔卡位後、逢高開始調節的警訊。相反地，許多沉悶已久的低位階老牌PC個股與權值股，則在AI巨頭黃仁勳COMPUTEX背板題材的加持下，迎來實質獲利轉機的想像空間，成為避開過熱高價股的資金避風港。

陳智霖指出，目前市場主軸為「高基期轉弱、低基期補漲」。其中最受矚目的題材之一，就是輝達執行長黃仁勳在GTC大會上積極推廣的AI PC概念。由於AI PC未來兩年滲透率有望快速成長，隨著輝達推出專為AI PC設計的新平台，加上微軟持續強化AI應用生態系，市場開始重新評價傳統PC供應鏈的成長空間。

因此，包括華碩、宏碁等品牌廠，以及廣達、緯創等代工廠，近期都出現明顯補漲行情。陳智霖表示，這些個股過去沉寂許久，本益比相對低，在AI題材加持下，自然成為資金轉進的新方向。

而在眾多低基期個股中，鴻海仍被他視為最重要的觀察指標。他指出，今年4月時鴻海仍處於相對低基期，當時市場情緒悲觀，但隨著獲利數字與評價面逐漸受到市場認同，股價走高，一度突破300元。而鴻海股價能夠從先前低檔一路走高，關鍵就在於市場重新認可其獲利能力。若以法人預估獲利來看，目前評價仍不算過度昂貴。

不過，陳智霖提醒，現階段鴻海已從波段投資階段進入交易操作階段。當股價接近法人目標區時，投資人不宜再用先前低檔布局的心態追價，而應觀察成交量變化。

他特別指出，鴻海後續能否挑戰340元前高，成交量將是關鍵指標。目前市場平均成交量約15萬張，只要能持續維持在此水準以上，代表資金仍願意進駐，股價就有機會持續向上挑戰前波高點。相反地，如果成交量開始明顯萎縮，投資人就必須同步觀察10日均線，一旦跌破10日均線且量能縮減，代表這一波段漲勢恐已進入尾聲。

陳智霖認為，現階段市場最大的特色就是輪動速度加快，高價股休息不代表行情結束，而是資金尋找新的落腳處。在資金動能仍充沛、AI題材持續發酵下，低位階個股仍有補漲空間，但操作上更需要重視節奏與評價，而非盲目追逐市場最熱門的標的。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/IU6NwL249N8

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