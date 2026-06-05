專家：6月18日「台積電」黃金買點　原因曝光

▲陳智霖指出，投資人可利用均線分批布局具法說會行情優勢的台積電。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股衝向高點之際，市場樂觀氣氛也來到高峰。不僅融資餘額創新高，當沖比重更突破歷史紀錄，甚至出現市場戲稱的「四貸同堂」現象。然而越是熱絡的市場，投資人越關心何時該提高警覺。資深分析師陳智霖表示，目前台股基本面仍相當強勁，但部分資金已開始從高價股撤出，因此投資人更應留意成交量變化。同時，隨著7月台積電法說會逼近，6月18日前後可能成為重要觀察窗口。

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陳智霖指出，目前市場確實存在過熱現象，不僅融資餘額持續創高，上市櫃當沖比重也來到歷史高檔，加上信貸、房貸、理財型房貸等資金持續流入市場，形成資金槓桿不斷放大的現象。

然而，他認為現階段並非全面看空的時刻。原因在於台灣基本面依舊強勁，今年GDP成長率有機會挑戰雙位數，出口表現亮眼，企業持續賺進外匯，帶動超額儲蓄大幅增加，市場資金仍相當充沛。

真正需要觀察的其實是成交量。陳智霖表示，目前這波行情本質上屬於資金行情，因此未來若要判斷行情是否接近尾聲，最重要的關鍵是量能是否退潮。

以目前數據來看，加權指數平均成交量約為1.4兆元，櫃買市場平均成交量則約3300億元。若未來大盤成交量連續數日低於平均水準，且高價股、金融股與近期補漲股同步失去動能，投資人就必須提高警覺。

「行情結束前，不一定先跌指數，但一定先量縮。」陳智霖強調。

除了觀察下車訊號外，許多投資人更關心目前股價已站上高檔的台積電，究竟該如何布局。他透露，台積電每年固定在1、4、7、10月召開法說會，而統計過去10年的數據發現，7月法說會前夕台積電的上漲機率高達八成，且前20天的平均漲幅達4.6%。

回推關鍵日期，黃金買點剛好落在6月18日。巧合的是，前一天晚上美國聯準會新任主席華許可能發表控制通膨的鷹派言論，若因此引發市場大跌，6月18日就是勇敢進場的轉折點。

在操作策略上，由於明年台積電EPS（每股盈餘）有機會看110元，以20倍本益比回推的2200元正好與季均線交會。陳智霖建議投資人可將資金分成三等份，在月均線先打入第一筆，並在月線與季線之間及季線位置分批布局，用價值投資的安全邊際對抗市場震盪。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/IU6NwL249N8

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