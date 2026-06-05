快訊／台股急殺！大跌1467點、創盤中第5大跌點　失守45K

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅 5檔助攻漲停

AI伺服器運算功率攀高，帶動高階被動元件需求，今（5）日台股震盪拉回，國巨*（2327）從盤下急拉翻紅，帶動鈞寶（6155）、今展科（6432）、立敦（6175）、蜜望實（8043）、台慶科（3357）等五檔被動元件股齊刷漲停。

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠 稱「如收邀請非常感激、榮幸」

輝達（NVIDIA）執行長今（5日）早離開台灣前往韓國， 結束從5月23日抵台至今約13天行程，黃仁勳多次提及台灣需要更多的電，被問到總統賴清德邀訂下次來台可以參訪發電廠，黃回應「如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。」

面板大小虎都落難！彩晶第2根跌停 友達多空激戰居成交王

面板族群進入漲多拉回修正期，今（5）日彩晶（6116）苦吞處置以來第二根跌停，而群創（3481）、友達（2409）一度摜壓到跌停，友達未關緊閉，跌停之後仍吸引搶短買盤進駐，到10點15分左右，成交量逼近40萬張，居上市成交最大個股。

美光慘摔！分析師喊「記憶體價格快見頂」 台廠10檔觸跌停

受到分析師喊「記憶體報價觸頂」，美光 4日股價重摔，跌破千美元，亞洲記憶體股今（5日）全倒，其中台股記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）等10檔觸跌停。

台韓科技股飆過頭？ 專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

台、韓股市受惠人工智慧（AI）需求，成為今年全球股市大贏家，但由於指數急漲，波動也加劇，惟歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，「我們並未看到泡沫，」，相對於這些科技廠商預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理，不過他也提醒，留意美國利率預期出現變化，因恐會干擾支撐這一輪投資周期的美國超大規模雲端業者。

擷發科AI車載安全系統亮相COMPUTEX 奪印度車廠Tier 1訂單布局歐美市場

ASIC廠擷發科技（7796）於 COMPUTEX 2026 正式發表新世代 AI 車載安全防護系統，並宣布已獲印度國際一級車廠 Tier 1 供應商採購訂單，成為公司 AI 載具系統事業群首波海外落地成果。未來除將持續拓展亞洲市場外，也將進一步進軍歐美後裝車載市場主流通路，加速全球車載 AI 布局。

不想放郵局！學生存款12萬「打算All in 0050」 一票狂搖頭

台股近期熱度爆棚，指數再創新高，連帶讓不少ETF價格同步飆升，元大台灣50（0050）股價甚至飆破百元，一名大學生求問，現在股價在高點，雖然每月有定期定額5000元，但還有12萬元的現金放在郵局帳戶裡，想一次All in 0050，現在適合嗎？網友建議分批投入，「不急用就分段投入，跌了就可以撿一點。」

昨晚德魯里貨櫃運價指數暴漲23% 歐洲貨櫃航運股急漲

昨(4)晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)暴漲23%，國內法人今日出報導指出，歐美貨櫃航運股大漲，市場即將進入7～10月旺季，運價易漲難跌，航商獲利看佳。

台驊現金股利5元 提升亞洲區域內的物流彈性、強化東北亞空運

台驊控股(2636)今(5)日召開股東常會，決議配發每股現金股利新台幣5元，現金股利總額約新台幣6.85億元。東南亞亦為台驊控股下一階段區域成長的重要市場。公司表示將持續推進印尼、越南、新加坡及泰國等據點設立與資源整合，支援製造業供應鏈移轉、區域採購、跨境電商及多式聯運需求，提升亞洲區域內的物流彈性。

快訊／台積電撐盤漲20元至2405 台股下跌逾300點

美股4日漲跌互見，受日、韓股低開，台股今（5）日以下跌57.64點、45619.82點開盤，跌勢擴大，指數下挫380.09點，指數來到45290.37點。