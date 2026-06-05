快訊／台積電撐盤漲20元至2405　台股下跌逾300點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4日漲跌互見，受日、韓股低開，台股今（5）日以下跌57.64點、45619.82點開盤，跌勢擴大，指數下挫380.09點，指數來到45290.37點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2395元，漲幅0.42％，後走高至2405元；鴻海（2317）下跌2.5元至290.5元；聯發科（2454）下跌70元至4360元；廣達（2382）下跌11.5元來到392.5元；長榮（2603）上漲3元至239元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲874.86點或1.73％，收在51561.93點；標準普爾500指數上漲30.63點或0.41％，收7584.31點；那斯達克指數下跌23.02點或0.09％，收在26830.96點；費城半導體指數下跌299.46點或2.15％，收13617.5點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51561.93 ▲874.86 ▲1.73% S&P500 7584.31 ▲30.63 ▲0.41% NASDAQ 26830.96 ▼23.02 ▼0.09% 費城半導體指數 13617.5 ▼299.46 ▼2.15%

資料來源：證交所