美光慘摔！分析師喊「記憶體價格快見頂」　台廠10檔觸跌停　

▲台股今早盤一度急殺，記憶體股成重災區。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受到分析師喊「記憶體報價觸頂」，美光 4日股價重摔，跌破千美元，亞洲記憶體股今（5日）全倒，其中台股記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）等10檔觸跌停。

除華邦電、南亞科外，一度跌停記憶體廠包括十銓（4967）、宇瞻（8271）、創見（2451）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、青雲（5386）、商丞（8277）、宜鼎（5289）。

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美光4日下挫83.57美元或7.74%、收996美元，創5月29日以來收盤新低，此前在6月1日才首次站上的每股1000美元關卡，市值蒸發約942.4億美元，也是該公司史上單日市值蒸發最大紀錄。

受美光大跌影響，較早開盤韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌5%，其中記憶體大廠三星跌6.5%，SK海力士跌超8%，台股記憶體股也全倒。

根據《Barron's》報導，Raymond James分析師Karl Ackerman警告，記憶體報價見頂的時間點可能會比市場預期的「12個月內」還要快到來，DRAM與NAND型快閃記憶體的價格，最快將在2027年初面臨連續兩個季度的下滑。「我們預期DRAM與NAND的均價將在2026年年中見頂。」