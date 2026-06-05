黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長今（5日）早離開台灣前往韓國， 結束從5月23日抵台至今約13天行程，黃仁勳多次提及台灣需要更多的電，被問到總統賴清德邀訂下次來台可以參訪發電廠，黃回應「如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。」

▲▼輝達執行長黃仁勳今日離開台灣前往韓國、以下同。（圖／攝影中心）

另針對此次韓國行，黃仁勳說，「我們在韓國有供應商和合作夥伴。這趟行程回程途中，我會順道拜訪他們，感謝大家的辛勤付出，同時為明年下半年做好準備。」

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黃仁勳直言，明年下半年市場需求將會比今年大得多，因此所有人都必須做好準備，在台灣，「我們現在已經有120家供應鏈合作夥伴」，「我們已經將下半年的供應能力提升了兩倍，Blackwell目前仍處於非常大量的生產階段，而Vera Rubin現在也開始進入量產，因此明年下半年將會非常、非常忙碌。」

黃仁勳此行來台北參加COMPUTEX展，外界認為今年展覽和20多年前相比已經改變很多，黃仁勳說，今年COMPUTEX展最大的不同在於，在這場全新的電腦革命中，台灣在AI產業核心的位置變得極為重要，在世界共同創造這個新產業時，未來幾年將需要生產價值數兆美元的運算能力，而台灣正位於這一切的中心。

黃仁勳從台灣離開後前往韓國，也是8個月內第二次訪問韓國，外界推估是因為記憶體HBM和LPDDR在AI時代已成為關鍵元件，產能非常緊張黃仁勳直言，整個供應鏈的產能都很緊張。他說，「原因很簡單因為需求實在太強勁，而我們的成長速度也非常快。」

他說，即使NVIDIA的規模已經如此龐大，當外界看到我們公司年成長接近100%時，仍然感到相當驚訝，「而且我們的成長還會持續，輝達（NVIDIA）本身也是記憶體的直接採購者。我們的系統與記憶體是整合在一起的，因此我們是全球最大的記憶體買家之一。」

總統賴清德曾說，希望邀請黃仁勳參觀發電廠，黃仁勳回應表示，如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。台灣需要能源。而台灣之所以需要能源，是因為產業僅在第一季就成長了14%。如果要持續成長，如果台灣希望維持繁榮與經濟發展，希望所有台灣人民都能持續成功、把握AI革命帶來的機會，就必須擁有足夠的能源，能源是產業成長不可或缺的條件，不只是台灣，全世界都需要能源，任何希望看到成長的產業，都必須擁有能源。