台灣商業服務業景氣循環分析預測　批發及零售實質GDP一枝獨秀

▲商研院許添財董事長親自帶領商研院景氣預測小組於今日發布台灣商業服務業景氣循環分析預測。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人商業展研究院(CDRI)今(5)日發布「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，指出商業服務業景氣循環指標系統，同行指標綜合指數(CCCIS)拜「批發及零售」單一持續超強的復甦之賜，於今年1月出現自2024年第2季開始下降後的首度翻轉。經標準化的同行指標綜合指數為+0.0125個標準差，並預測到今年10月可能持續回升到+0.2299個標準差。

5個子指標中，上升者僅剩為一。但經標準化後的景氣循環趨勢值比較：「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，且持續強勁上升，循環指數為+4.1725個標準差。「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」止升轉降，循環指數為-0.6203個標準差；其餘3個子指標，仍然持續連袂向下，但「住宿與餐飲實質GDP」與「實質不動產及住宅服務業GDP」下降速度明顯減緩，循環指數分別為-0.7091與-1.1570個標準差。

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「服務業受僱員工人數」循環指數持續降為-1.2089個標準差。

具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，於今年4月來到+0.3555個標準差。其上升的速度在今年第一季明顯加快。

細查7個子指標的景氣循環指數，仍然有4個子指標下行，3個子指標上行。顯示引領不均衡復甦的分歧依然存在。

這次「民間實質固定資本形成」恢復上升，倒置後的「失業給付初次認定受理件數」則止升轉降，「商業服務業僱員淨進入」持續下降，顯示投資動能加強，但就業動能卻形減弱的企業資產「重置」(Reallocation)新格局。

其餘「金融及保險業實質GDP」持續上升，但「商業服務業股價指數」持續下降；「運輸及倉儲業實質GDP」持續下降，但「服務貿易收支淨額」持續上升。

綜上所述，此種「不均衡復甦」常態化，在在顯示景氣循環型態已因產業與市場結構的改變而轉變。

▲景氣循環同行綜合指數趨勢與預測。（圖／商研院提供）

本次景氣循環變動重點：

1.本商業服務業景氣循環領先指標綜合指數與同行指標綜合指數，終於同見上升走勢，予人景氣復甦步上正軌印象深刻。今年首季經濟成長率高達14.55%，創下48年來單季新高。見證部門別經濟成長貢獻度，淨輸出貢獻度竟高達10.33個百分點。普遍認知主要是受惠於AI與高效能運算需求暢旺帶動強勁出口，並無懸念。

2.然而，細觀本指標系統相關各子指標之變動，發現領先指標系列7個子指標中，竟有4個子指標持續下行。另在同行指標系列5個子指標中，只有「批發及零售業」一枝獨秀，其餘均續下行。就判別景氣循環的「擴散指數」而言，尚難說是真正景氣復甦。

3.就GDP的成長與貢獻度觀之，相對上，工業強，服務業弱；出口部門旺，內需部門虛。顯現雙元經濟與K型發展失衡之弔詭。就本指標系統觀之，更見服務業內相關子指標走勢之極度分歧。簡言之，不只工業與服務業之別，亦見服務業內外需與行業間之異。市場碎片化，結構分歧化。

景氣對策蘊含：

1.不均衡復甦常態化，與景氣變動分歧極度化，無疑是經濟與市場結構快速劇烈改變所致。當從供給面改革為主要，再配合輔以需求面挹注作為，俾期使相關業者與投資者因應新環境與市場競爭，所採取之資產「重配置」（Reallocation）之投資報酬率得以實現。

2.台灣難得百年一見，一躍而上「AI盛世」之核心樞紐地位。但傳統中小型企業的數位轉型、綠色轉型、AI轉型紅利，看得到卻吃不到。其實機會早在那裡，等待政府、企業與專家同心協力，一起挽起袖子，儘速找出解決方案，攜手解決。



3. 不均衡復甦常態化，部門與行業復甦走勢分歧兩極化，顯示結構性因素影響供應鏈韌性、消費者行為改變與市場型態重大。

行政院主計總處發布，今年第一季的經濟年成長率為14.55%。其支出別與產業別結構分析如下：

1. 就支出部門別來看本季14.55%的空前高成長率，發現淨輸出貢獻度高達10.33個百分點；「民間消費」2.16個百分點次之，再者為「民間投資」的1.36個百分點。

2. 再從產業別觀察，工業成長貢獻度高達9.22個百分點，服務業4.61個百分點。工業一直保持顯著的相對優勢。

3. 部門別的淨輸出與產業別的工業超高成長貢獻度呈現強勁交集，正是「AI盛世」全面引爆台灣供應鏈紅利的完美印證。