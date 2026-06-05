ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣商業服務業景氣循環分析預測　批發及零售實質GDP一枝獨秀

▲商研院許添財董事長親自帶領商研院景氣預測小組於今日發布台灣商業服務業景氣循環分析預測。（圖／商研院提供）

▲商研院許添財董事長親自帶領商研院景氣預測小組於今日發布台灣商業服務業景氣循環分析預測。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人商業展研究院(CDRI)今(5)日發布「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，指出商業服務業景氣循環指標系統，同行指標綜合指數(CCCIS)拜「批發及零售」單一持續超強的復甦之賜，於今年1月出現自2024年第2季開始下降後的首度翻轉。經標準化的同行指標綜合指數為+0.0125個標準差，並預測到今年10月可能持續回升到+0.2299個標準差。

5個子指標中，上升者僅剩為一。但經標準化後的景氣循環趨勢值比較：「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，且持續強勁上升，循環指數為+4.1725個標準差。「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」止升轉降，循環指數為-0.6203個標準差；其餘3個子指標，仍然持續連袂向下，但「住宿與餐飲實質GDP」與「實質不動產及住宅服務業GDP」下降速度明顯減緩，循環指數分別為-0.7091與-1.1570個標準差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「服務業受僱員工人數」循環指數持續降為-1.2089個標準差。

具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，於今年4月來到+0.3555個標準差。其上升的速度在今年第一季明顯加快。

細查7個子指標的景氣循環指數，仍然有4個子指標下行，3個子指標上行。顯示引領不均衡復甦的分歧依然存在。

這次「民間實質固定資本形成」恢復上升，倒置後的「失業給付初次認定受理件數」則止升轉降，「商業服務業僱員淨進入」持續下降，顯示投資動能加強，但就業動能卻形減弱的企業資產「重置」(Reallocation)新格局。

其餘「金融及保險業實質GDP」持續上升，但「商業服務業股價指數」持續下降；「運輸及倉儲業實質GDP」持續下降，但「服務貿易收支淨額」持續上升。

綜上所述，此種「不均衡復甦」常態化，在在顯示景氣循環型態已因產業與市場結構的改變而轉變。

▲景氣循環同行綜合指數趨勢與預測。（圖／商研院提供）

▲景氣循環同行綜合指數趨勢與預測。（圖／商研院提供）

本次景氣循環變動重點：

1.本商業服務業景氣循環領先指標綜合指數與同行指標綜合指數，終於同見上升走勢，予人景氣復甦步上正軌印象深刻。今年首季經濟成長率高達14.55%，創下48年來單季新高。見證部門別經濟成長貢獻度，淨輸出貢獻度竟高達10.33個百分點。普遍認知主要是受惠於AI與高效能運算需求暢旺帶動強勁出口，並無懸念。

2.然而，細觀本指標系統相關各子指標之變動，發現領先指標系列7個子指標中，竟有4個子指標持續下行。另在同行指標系列5個子指標中，只有「批發及零售業」一枝獨秀，其餘均續下行。就判別景氣循環的「擴散指數」而言，尚難說是真正景氣復甦。

3.就GDP的成長與貢獻度觀之，相對上，工業強，服務業弱；出口部門旺，內需部門虛。顯現雙元經濟與K型發展失衡之弔詭。就本指標系統觀之，更見服務業內相關子指標走勢之極度分歧。簡言之，不只工業與服務業之別，亦見服務業內外需與行業間之異。市場碎片化，結構分歧化。

景氣對策蘊含：

1.不均衡復甦常態化，與景氣變動分歧極度化，無疑是經濟與市場結構快速劇烈改變所致。當從供給面改革為主要，再配合輔以需求面挹注作為，俾期使相關業者與投資者因應新環境與市場競爭，所採取之資產「重配置」（Reallocation）之投資報酬率得以實現。

2.台灣難得百年一見，一躍而上「AI盛世」之核心樞紐地位。但傳統中小型企業的數位轉型、綠色轉型、AI轉型紅利，看得到卻吃不到。其實機會早在那裡，等待政府、企業與專家同心協力，一起挽起袖子，儘速找出解決方案，攜手解決。

3. 不均衡復甦常態化，部門與行業復甦走勢分歧兩極化，顯示結構性因素影響供應鏈韌性、消費者行為改變與市場型態重大。

行政院主計總處發布，今年第一季的經濟年成長率為14.55%。其支出別與產業別結構分析如下：

1. 就支出部門別來看本季14.55%的空前高成長率，發現淨輸出貢獻度高達10.33個百分點；「民間消費」2.16個百分點次之，再者為「民間投資」的1.36個百分點。

2. 再從產業別觀察，工業成長貢獻度高達9.22個百分點，服務業4.61個百分點。工業一直保持顯著的相對優勢。

3. 部門別的淨輸出與產業別的工業超高成長貢獻度呈現強勁交集，正是「AI盛世」全面引爆台灣供應鏈紅利的完美印證。

關鍵字： 商業服務業景氣循環分析批發及零售實質GDP一枝獨秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這不是AI】黃仁勳COMPUTEX「坐地喝台啤」畫面瘋傳

推薦閱讀

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅　5檔助攻漲停

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅　5檔助攻漲停

AI伺服器運算功率攀高，帶動高階被動元件需求，今（5）日台股震盪拉回，國巨*（2327）從盤下急拉翻紅，帶動鈞寶（6155）、今展科（6432）、立敦（6175）、蜜望實（8043）、台慶科（3357）等五檔被動元件股齊刷漲停。

2026-06-05 11:49
黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

輝達（NVIDIA）執行長今（5日）早離開台灣前往韓國， 結束從5月23日抵台至今約13天行程，黃仁勳多次提及台灣需要更多的電，被問到總統賴清德邀訂下次來台可以參訪發電廠，黃回應「如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。」

2026-06-05 10:35
面板大小虎都落難！彩晶第2根跌停　友達多空激戰居成交王

面板大小虎都落難！彩晶第2根跌停　友達多空激戰居成交王

面板族群進入漲多拉回修正期，今（5）日彩晶（6116）苦吞處置以來第二根跌停，而群創（3481）、友達（2409）一度摜壓到跌停，友達未關緊閉，跌停之後仍吸引搶短買盤進駐，到10點15分左右，成交量逼近40萬張，居上市成交最大個股。

2026-06-05 10:18
美光慘摔！分析師喊「記憶體價格快見頂」　台廠10檔觸跌停　

美光慘摔！分析師喊「記憶體價格快見頂」　台廠10檔觸跌停　

受到分析師喊「記憶體報價觸頂」，美光 4日股價重摔，跌破千美元，亞洲記憶體股今（5日）全倒，其中台股記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）等10檔觸跌停。

2026-06-05 10:06
台韓科技股飆過頭？ 　專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

台韓科技股飆過頭？ 　專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

台、韓股市受惠人工智慧（AI）需求，成為今年全球股市大贏家，但由於指數急漲，波動也加劇，惟歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，「我們並未看到泡沫，」，相對於這些科技廠商預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理，不過他也提醒，留意美國利率預期出現變化，因恐會干擾支撐這一輪投資周期的美國超大規模雲端業者。

2026-06-05 12:39
擷發科AI車載安全系統亮相COMPUTEX　奪印度車廠Tier 1訂單布局歐美市場

擷發科AI車載安全系統亮相COMPUTEX　奪印度車廠Tier 1訂單布局歐美市場

ASIC廠擷發科技（7796）於 COMPUTEX 2026 正式發表新世代 AI 車載安全防護系統，並宣布已獲印度國際一級車廠 Tier 1 供應商採購訂單，成為公司 AI 載具系統事業群首波海外落地成果。未來除將持續拓展亞洲市場外，也將進一步進軍歐美後裝車載市場主流通路，加速全球車載 AI 布局。

2026-06-05 12:22
不想放郵局！學生存款12萬「打算All in 0050」　一票狂搖頭

不想放郵局！學生存款12萬「打算All in 0050」　一票狂搖頭

台股近期熱度爆棚，指數再創新高，連帶讓不少ETF價格同步飆升，元大台灣50（0050）股價甚至飆破百元，一名大學生求問，現在股價在高點，雖然每月有定期定額5000元，但還有12萬元的現金放在郵局帳戶裡，想一次All in 0050，現在適合嗎？網友建議分批投入，「不急用就分段投入，跌了就可以撿一點。」

2026-06-05 12:07
昨晚德魯里貨櫃運價指數暴漲23%　歐洲貨櫃航運股急漲

昨晚德魯里貨櫃運價指數暴漲23%　歐洲貨櫃航運股急漲

昨(4)晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)暴漲23%，國內法人今日出報導指出，歐美貨櫃航運股大漲，市場即將進入7～10月旺季，運價易漲難跌，航商獲利看佳。

2026-06-05 12:04
台驊現金股利5元　提升亞洲區域內的物流彈性、強化東北亞空運

台驊現金股利5元　提升亞洲區域內的物流彈性、強化東北亞空運

台驊控股(2636)今(5)日召開股東常會，決議配發每股現金股利新台幣5元，現金股利總額約新台幣6.85億元。東南亞亦為台驊控股下一階段區域成長的重要市場。公司表示將持續推進印尼、越南、新加坡及泰國等據點設立與資源整合，支援製造業供應鏈移轉、區域採購、跨境電商及多式聯運需求，提升亞洲區域內的物流彈性。

2026-06-05 11:18
快訊／台積電撐盤漲20元至2405　台股下跌逾300點

快訊／台積電撐盤漲20元至2405　台股下跌逾300點

美股4日漲跌互見，受日、韓股低開，台股今（5）日以下跌57.64點、45619.82點開盤，跌勢擴大，指數下挫380.09點，指數來到45290.37點。

2026-06-05 09:05

讀者迴響

熱門新聞

老傳產翻身AI神股！　謝金河點名「2檔黑馬」

面板大小虎都落難！彩晶第2根跌停　友達多空激戰居成交王

聯發科搶到Google「TPU大單」　博通重挫12%

專家：6月18日「台積電」黃金買點　原因曝光

快訊／台股急殺！大跌1467點、創盤中第5大跌點　失守45K

美光慘摔！分析師喊「記憶體價格快見頂」　台廠10檔觸跌停　

快訊／台積電撐盤漲20元至2405　台股下跌逾300點

下一波飆股！　分析師揭台股資金輪動真相

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

記憶體毛利率80%魏哲家好羨慕！　「但台積電不會突然漲4倍」

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅　5檔助攻漲停

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

魏哲家揭「台積電」未來隱憂　三星10年內追上是作夢

即／威力彩頭獎下期上看8.3億

快訊／12檔飆股「抓去關」　群創、彩晶明起處置到6／17

快訊／台股6檔「抓去關」新名單　PCB金居明起處置到6／18

魏哲家金句一次看！　喊話分紅沒有天花板

台股要崩了？三星搶單台積電 　分析師揭真相

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366