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證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力

▲ 證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

AI應用快速爆發，全球科技產業競爭也從模型、晶片，延伸到背後更龐大的基礎設施。從AI伺服器、整機櫃，到資料中心，散熱、供電與系統整合能力，正成為支撐新一波算力需求的關鍵。臺灣證券交易所於COMPUTEX 2026期間舉辦國際媒體簡報會，聚焦AI基礎設施議題，攜手奇鋐科技、台達電、緯創資通等上市公司，向國際市場展現台灣AI供應鏈實力。

證交所表示，本次媒體簡報會邀集橫跨AI基礎建設、半導體與全球關鍵供應鏈的上市企業代表，共同呈現台灣在全球AI與半導體產業生態系中的關鍵角色，也進一步說明資本市場如何支持全球AI、半導體及次世代運算基礎建設發展。

▲▼ 證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力 。（圖／官方提供）

▲證券交易所林修銘董事長(中)與胡則華業務委員(右二)攜手 AI 基礎建設上市企業，包含奇鋐科技(右一)、台達電(左一)與緯創資通(左二)代表，展現資本與技術整合如何引領全球 AI 未來 。（圖／官方提供）

活動現場也吸引全球媒體關注，包含歐洲、美國、日本及亞洲多國媒體到場採訪，聚焦台灣如何在AI與半導體供應鏈中扮演關鍵角色。證交所透過COMPUTEX國際舞台，讓海外媒體與投資人更直接看見台灣上市企業在AI基礎設施、先進半導體與全球供應鏈中的技術能量。

證交所指出，隨著全球AI算力需求快速成長，電源管理系統、散熱解決方案及大型雲端AI伺服器等關鍵基礎設施，已成為支撐AI發展的重要核心。台灣供應鏈也正從硬體製造，進一步走向資料中心解決方案，展現散熱、供電與系統整合等關鍵實力。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展,臺灣證券交易所董事長,林修銘。（圖／記者姜國輝攝）

▲證交所COMPUTEX國際媒體簡報會吸引歐、美、日本及多國媒體到場，聚焦台灣上市企業在AI基礎設施、半導體與全球供應鏈中的關鍵實力。（圖／記者姜國輝攝）

AI軍備競賽升溫　基礎設施成新戰場

生成式AI與高效能運算需求快速成長，帶動資料中心建置需求升高。過去市場焦點多集中在晶片與伺服器，但隨著AI算力規模擴大，產業競爭也逐漸從單一硬體，走向整體基礎設施布局。

從單台AI伺服器到整櫃部署，再到整座AI資料中心，背後需要的不是單一技術，而是散熱、供電、網路、儲存、系統整合與全球製造能力的全面升級。這也讓台灣供應鏈從過去的硬體製造角色，進一步成為全球AI基礎設施的重要支撐。

臺灣證券交易所董事長林修銘於會中表示，台灣在全球AI生態系中扮演關鍵角色，背後仰賴的不只是單一企業或單一技術，而是由韌性資本市場支持、涵蓋上游到下游技術的完整產業價值鏈。證交所也向全球市場提供明確訊號，讓外界看見AI基礎設施正在哪裡被建置與擴大。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展,臺灣證券交易所董事長,林修銘。（圖／記者姜國輝攝）

▲臺灣證券交易所董事長林修銘。（圖／記者姜國輝攝）

證交所搭建平台　向國際展現台灣AI實力

林修銘指出，證交所不再只是交易平台，而是連結全球資本與創新企業的重要橋樑。台灣證券交易所已成為全球第五大股市，市值於2026年5月達到約5兆美元，外資持有上市股份比重超過49%，顯示國際資金對台灣市場與科技產業前景具高度信心。

他也提到，台灣科技產業占證交所總市值約81%，許多在COMPUTEX亮相的企業也都是證交所上市公司，顯示資本市場長期支持台灣科技龍頭發展。未來證交所將持續協助國際投資人掌握新世代AI、半導體設計與科技領域高成長機會，並挖掘具潛力的「隱形冠軍」，讓優質企業被全球市場看見。

證交所業務委員胡則華也表示，台灣在全球AI發展中具有關鍵地位，AI供應鏈背後有許多台灣企業持續轉型升級，共同支撐整個AI生態系。台灣資本市場協助企業把技術領先優勢轉化為全球競爭力，也促成資金、人才、創新與投資人信心相互強化的正向循環。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台灣科技產業占證交所總市值約81%，許多COMPUTEX亮相企業也都是上市公司，證交所將持續協助國際投資人看見新世代AI、半導體與「隱形冠軍」企業成長機會。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展。（圖／記者姜國輝攝）

散熱技術升級　奇鋐卡位AI資料中心商機

AI算力越高，伺服器產生的熱也越驚人，散熱也成為AI資料中心能否穩定運作的第一道關卡。奇鋐科技主攻散熱解決方案，從氣冷到液冷技術，都被視為高密度AI資料中心不可或缺的核心能力。

奇鋐科技財務資深經理兼代理發言人陳彥良表示，奇鋐是Asia Vital Component，之所以「Vital」關鍵，是因為如果沒有散熱技術，驅動AI的晶片可能在幾秒鐘內過熱。他指出，奇鋐從早期散熱零組件供應商出發，長期投入各種散熱技術，甚至在液冷還未被市場廣泛關注時，就已投入多年研發。

陳彥良表示，2025年可被視為液冷元年，奇鋐營收也首次突破新台幣1000億元。如今奇鋐不只提供單一零組件，而是能在超過10個國家設計並交付整套液冷機櫃。當NVIDIA、AWS、Microsoft、Google、Meta等AI領導企業設計下一代產品時，奇鋐也已成為共同參與設計的重要合作夥伴。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展,臺灣證券交易所總經理室業務委員暨亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華。（圖／記者姜國輝攝）

▲證交所業務委員胡則華於COMPUTEX 2026國際媒體簡報會中，說明台灣資本市場規模與流動性，強調台灣科技產業與AI供應鏈具備國際競爭力。（圖／記者姜國輝攝）

供電效率成關鍵　台達電打造AI能源動脈

除了散熱，「電」也是AI資料中心的另一個核心戰場。AI資料中心耗電量龐大，如何穩定供電、提升能源效率，也成為企業降低營運成本與實踐永續的重要課題。

台達電品牌暨企業信息處資深經理暨代理發言人施孟璁表示，台達電長期以提供創新、潔淨與高能源效率解決方案為企業使命，ESG也是台達電的重要DNA。面對AI時代，台達電可提供從電源、冷卻到IT基礎設施的完整解決方案，也已準備好因應未來高壓直流電架構。

施孟璁指出，台達電的角色可以簡單理解為，協助電力從綠色能源一路高效率、高可靠度地傳輸到晶片。台達電也在COMPUTEX推出預製式AI模組化資料中心解決方案，將電力、冷卻與IT基礎設施整合在模組或貨櫃單元中，可協助客戶簡化整體設計，讓部署時間縮短約60%，並提高未來擴充彈性。

施孟璁也提到，對大型AI資料中心而言，電力將是未來AI部署的重要瓶頸之一，微電網解決方案將成為關鍵。台達電透過微電網控制器、儲能、電力調節系統、氫能燃料電池與固態變壓器等技術，協助資料中心建立更具韌性且更綠色的能源環境。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展。（圖／記者姜國輝攝）

▲AI資料中心耗電需求龐大，台達電透過高效供電、冷卻與微電網等解決方案，協助電力從綠色能源高效率傳輸到晶片，打造更具韌性與永續性的AI基礎設施。（圖／記者姜國輝攝）

從伺服器到機櫃　緯創強化系統整合能力

當AI需求從單台伺服器擴大到整機櫃與資料中心，系統整合能力也成為台廠升級的重要方向。緯創資通則展現台灣在AI伺服器、整機櫃與全球製造布局上的實力。

緯創技術長沈慶堯表示，AI基礎設施OEM業務正在出現典範轉移，主要受到三大因素驅動，包括全球規模化營運、技術複雜度提高，以及如何用極快速度整合這些複雜技術。這也為AI基礎設施開啟新的OEM價值鏈。

沈慶堯指出，緯創近年營收快速成長，傳統PC等業務仍維持正常成長，真正帶動整體大幅成長的是AI基礎設施需求。面對AI市場快速擴張，緯創不只擴充產能，也把工程與研發能力推向前線，特別是在美國德州、加州等地建立新據點，讓工程團隊能更貼近主要客戶，加快合作速度。

沈慶堯也表示，AI基礎設施帶來所謂「超級整合」需求，OEM廠商不再只處理運算設備，也必須整合網路、儲存、冷卻系統與電力分配，甚至要與半導體上游協作，確保系統行為、散熱、供電與整體品質都能達到要求。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展。（圖／記者姜國輝攝）

▲AI需求正從單台伺服器走向整機櫃與資料中心，緯創展現全球規模化營運與系統整合能力，快速串聯運算、網路、儲存、散熱與供電等關鍵技術。（圖／記者姜國輝攝）

資本市場助攻　鏈結全球投資與產業合作

從散熱、供電到伺服器整合，台廠正把AI硬體優勢延伸到資料中心層級。證交所也透過資本市場平台，協助上市企業提升能見度，連結國際投資與產業合作機會。

證交所表示，未來將持續強化作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球AI、半導體及科技產業中維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的隱形冠軍，並透過相關指數與企業價值提升計畫，協助投資人辨識優質企業、理解企業長期成長策略，進而創造投資價值，帶動整體產業與經濟發展。

林修銘也分享，證交所將持續推動高成長性的科技企業進入資本市場，以支持下一階段產業發展。預估2026年將有約40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業，占整體申請家數逾40%，高於2025年的33%及2024年的29%，顯示AI相關企業已逐步成為台灣資本市場的重要成長動能。

▲▼COMPUTEX2026,臺灣證券交易所再度參與COMPUTEX驅動完整AI產業生態系發展。（圖／記者姜國輝攝）

▲證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施，未來將持續站在資本與創新的交會點，串聯全球資本與AI關鍵企業，協助創新技術從研發走向規模化與投資價值，讓資本市場成為台灣AI供應鏈全球布局的重要後盾。（圖／記者姜國輝攝）

AI時代拚底盤　台灣供應鏈迎黃金十年

AI競爭進入基礎設施時代，誰能讓算力穩定、節能、快速部署，誰就更有機會掌握下一波商機。從COMPUTEX展場到資本市場平台，台灣AI供應鏈也正把硬體實力推向全球資料中心舞台。

證交所指出，隨著全球AI基礎建設與先進半導體需求持續成長，台灣科技產業生態系可望持續站穩全球產業最前線，共同掌握新一波科技產業成長契機。

林修銘也強調，證交所不僅是資本市場平台，更是觀察AI未來產業發展的重要窗口。站在資本與創新的交會點，證交所將持續串聯全球資本與推動AI發展的重要企業，協助創新技術從研發走向具規模化與投資價值的產業發展，讓資本市場進一步支持產業規模化與全球布局。

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