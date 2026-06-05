▲ 證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施 奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

AI應用快速爆發，全球科技產業競爭也從模型、晶片，延伸到背後更龐大的基礎設施。從AI伺服器、整機櫃，到資料中心，散熱、供電與系統整合能力，正成為支撐新一波算力需求的關鍵。臺灣證券交易所於COMPUTEX 2026期間舉辦國際媒體簡報會，聚焦AI基礎設施議題，攜手奇鋐科技、台達電、緯創資通等上市公司，向國際市場展現台灣AI供應鏈實力。

證交所表示，本次媒體簡報會邀集橫跨AI基礎建設、半導體與全球關鍵供應鏈的上市企業代表，共同呈現台灣在全球AI與半導體產業生態系中的關鍵角色，也進一步說明資本市場如何支持全球AI、半導體及次世代運算基礎建設發展。

▲證券交易所林修銘董事長(中)與胡則華業務委員(右二)攜手 AI 基礎建設上市企業，包含奇鋐科技(右一)、台達電(左一)與緯創資通(左二)代表，展現資本與技術整合如何引領全球 AI 未來 。（圖／官方提供）

活動現場也吸引全球媒體關注，包含歐洲、美國、日本及亞洲多國媒體到場採訪，聚焦台灣如何在AI與半導體供應鏈中扮演關鍵角色。證交所透過COMPUTEX國際舞台，讓海外媒體與投資人更直接看見台灣上市企業在AI基礎設施、先進半導體與全球供應鏈中的技術能量。

證交所指出，隨著全球AI算力需求快速成長，電源管理系統、散熱解決方案及大型雲端AI伺服器等關鍵基礎設施，已成為支撐AI發展的重要核心。台灣供應鏈也正從硬體製造，進一步走向資料中心解決方案，展現散熱、供電與系統整合等關鍵實力。

▲證交所COMPUTEX國際媒體簡報會吸引歐、美、日本及多國媒體到場，聚焦台灣上市企業在AI基礎設施、半導體與全球供應鏈中的關鍵實力。（圖／記者姜國輝攝）

AI軍備競賽升溫 基礎設施成新戰場

生成式AI與高效能運算需求快速成長，帶動資料中心建置需求升高。過去市場焦點多集中在晶片與伺服器，但隨著AI算力規模擴大，產業競爭也逐漸從單一硬體，走向整體基礎設施布局。

從單台AI伺服器到整櫃部署，再到整座AI資料中心，背後需要的不是單一技術，而是散熱、供電、網路、儲存、系統整合與全球製造能力的全面升級。這也讓台灣供應鏈從過去的硬體製造角色，進一步成為全球AI基礎設施的重要支撐。

臺灣證券交易所董事長林修銘於會中表示，台灣在全球AI生態系中扮演關鍵角色，背後仰賴的不只是單一企業或單一技術，而是由韌性資本市場支持、涵蓋上游到下游技術的完整產業價值鏈。證交所也向全球市場提供明確訊號，讓外界看見AI基礎設施正在哪裡被建置與擴大。

▲臺灣證券交易所董事長林修銘。（圖／記者姜國輝攝）

證交所搭建平台 向國際展現台灣AI實力

林修銘指出，證交所不再只是交易平台，而是連結全球資本與創新企業的重要橋樑。台灣證券交易所已成為全球第五大股市，市值於2026年5月達到約5兆美元，外資持有上市股份比重超過49%，顯示國際資金對台灣市場與科技產業前景具高度信心。

他也提到，台灣科技產業占證交所總市值約81%，許多在COMPUTEX亮相的企業也都是證交所上市公司，顯示資本市場長期支持台灣科技龍頭發展。未來證交所將持續協助國際投資人掌握新世代AI、半導體設計與科技領域高成長機會，並挖掘具潛力的「隱形冠軍」，讓優質企業被全球市場看見。

證交所業務委員胡則華也表示，台灣在全球AI發展中具有關鍵地位，AI供應鏈背後有許多台灣企業持續轉型升級，共同支撐整個AI生態系。台灣資本市場協助企業把技術領先優勢轉化為全球競爭力，也促成資金、人才、創新與投資人信心相互強化的正向循環。

▲▼台灣科技產業占證交所總市值約81%，許多COMPUTEX亮相企業也都是上市公司，證交所將持續協助國際投資人看見新世代AI、半導體與「隱形冠軍」企業成長機會。（圖／記者姜國輝攝）

散熱技術升級 奇鋐卡位AI資料中心商機

AI算力越高，伺服器產生的熱也越驚人，散熱也成為AI資料中心能否穩定運作的第一道關卡。奇鋐科技主攻散熱解決方案，從氣冷到液冷技術，都被視為高密度AI資料中心不可或缺的核心能力。

奇鋐科技財務資深經理兼代理發言人陳彥良表示，奇鋐是Asia Vital Component，之所以「Vital」關鍵，是因為如果沒有散熱技術，驅動AI的晶片可能在幾秒鐘內過熱。他指出，奇鋐從早期散熱零組件供應商出發，長期投入各種散熱技術，甚至在液冷還未被市場廣泛關注時，就已投入多年研發。

陳彥良表示，2025年可被視為液冷元年，奇鋐營收也首次突破新台幣1000億元。如今奇鋐不只提供單一零組件，而是能在超過10個國家設計並交付整套液冷機櫃。當NVIDIA、AWS、Microsoft、Google、Meta等AI領導企業設計下一代產品時，奇鋐也已成為共同參與設計的重要合作夥伴。

▲證交所業務委員胡則華於COMPUTEX 2026國際媒體簡報會中，說明台灣資本市場規模與流動性，強調台灣科技產業與AI供應鏈具備國際競爭力。（圖／記者姜國輝攝）

供電效率成關鍵 台達電打造AI能源動脈

除了散熱，「電」也是AI資料中心的另一個核心戰場。AI資料中心耗電量龐大，如何穩定供電、提升能源效率，也成為企業降低營運成本與實踐永續的重要課題。

台達電品牌暨企業信息處資深經理暨代理發言人施孟璁表示，台達電長期以提供創新、潔淨與高能源效率解決方案為企業使命，ESG也是台達電的重要DNA。面對AI時代，台達電可提供從電源、冷卻到IT基礎設施的完整解決方案，也已準備好因應未來高壓直流電架構。

施孟璁指出，台達電的角色可以簡單理解為，協助電力從綠色能源一路高效率、高可靠度地傳輸到晶片。台達電也在COMPUTEX推出預製式AI模組化資料中心解決方案，將電力、冷卻與IT基礎設施整合在模組或貨櫃單元中，可協助客戶簡化整體設計，讓部署時間縮短約60%，並提高未來擴充彈性。

施孟璁也提到，對大型AI資料中心而言，電力將是未來AI部署的重要瓶頸之一，微電網解決方案將成為關鍵。台達電透過微電網控制器、儲能、電力調節系統、氫能燃料電池與固態變壓器等技術，協助資料中心建立更具韌性且更綠色的能源環境。

▲AI資料中心耗電需求龐大，台達電透過高效供電、冷卻與微電網等解決方案，協助電力從綠色能源高效率傳輸到晶片，打造更具韌性與永續性的AI基礎設施。（圖／記者姜國輝攝）

從伺服器到機櫃 緯創強化系統整合能力

當AI需求從單台伺服器擴大到整機櫃與資料中心，系統整合能力也成為台廠升級的重要方向。緯創資通則展現台灣在AI伺服器、整機櫃與全球製造布局上的實力。

緯創技術長沈慶堯表示，AI基礎設施OEM業務正在出現典範轉移，主要受到三大因素驅動，包括全球規模化營運、技術複雜度提高，以及如何用極快速度整合這些複雜技術。這也為AI基礎設施開啟新的OEM價值鏈。

沈慶堯指出，緯創近年營收快速成長，傳統PC等業務仍維持正常成長，真正帶動整體大幅成長的是AI基礎設施需求。面對AI市場快速擴張，緯創不只擴充產能，也把工程與研發能力推向前線，特別是在美國德州、加州等地建立新據點，讓工程團隊能更貼近主要客戶，加快合作速度。

沈慶堯也表示，AI基礎設施帶來所謂「超級整合」需求，OEM廠商不再只處理運算設備，也必須整合網路、儲存、冷卻系統與電力分配，甚至要與半導體上游協作，確保系統行為、散熱、供電與整體品質都能達到要求。

▲AI需求正從單台伺服器走向整機櫃與資料中心，緯創展現全球規模化營運與系統整合能力，快速串聯運算、網路、儲存、散熱與供電等關鍵技術。（圖／記者姜國輝攝）

資本市場助攻 鏈結全球投資與產業合作

從散熱、供電到伺服器整合，台廠正把AI硬體優勢延伸到資料中心層級。證交所也透過資本市場平台，協助上市企業提升能見度，連結國際投資與產業合作機會。

證交所表示，未來將持續強化作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球AI、半導體及科技產業中維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的隱形冠軍，並透過相關指數與企業價值提升計畫，協助投資人辨識優質企業、理解企業長期成長策略，進而創造投資價值，帶動整體產業與經濟發展。

林修銘也分享，證交所將持續推動高成長性的科技企業進入資本市場，以支持下一階段產業發展。預估2026年將有約40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業，占整體申請家數逾40%，高於2025年的33%及2024年的29%，顯示AI相關企業已逐步成為台灣資本市場的重要成長動能。

▲證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施，未來將持續站在資本與創新的交會點，串聯全球資本與AI關鍵企業，協助創新技術從研發走向規模化與投資價值，讓資本市場成為台灣AI供應鏈全球布局的重要後盾。（圖／記者姜國輝攝）

AI時代拚底盤 台灣供應鏈迎黃金十年

AI競爭進入基礎設施時代，誰能讓算力穩定、節能、快速部署，誰就更有機會掌握下一波商機。從COMPUTEX展場到資本市場平台，台灣AI供應鏈也正把硬體實力推向全球資料中心舞台。

證交所指出，隨著全球AI基礎建設與先進半導體需求持續成長，台灣科技產業生態系可望持續站穩全球產業最前線，共同掌握新一波科技產業成長契機。

林修銘也強調，證交所不僅是資本市場平台，更是觀察AI未來產業發展的重要窗口。站在資本與創新的交會點，證交所將持續串聯全球資本與推動AI發展的重要企業，協助創新技術從研發走向具規模化與投資價值的產業發展，讓資本市場進一步支持產業規模化與全球布局。