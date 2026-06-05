台積電分紅無天花板！魏哲家豪言總覽　14句「定心丸」連發

記者柯沛辰／綜合報導

台積電董事長魏哲家4日在股東會上金句連發，談及分紅、股價、供需及社會責任。本文整理魏哲家6大重點發言、14經典金句一次看。

▲魏哲家談話重點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

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魏哲家談話重點

台積電責任變大

台積電過去20年規模尚未如此龐大，現在收入與生意越來越好，公司用最好的人才，用很多土地水電，也貢獻25％的稅收，對社會責任應該跟著加重，對社會的貢獻也要持續增加。

員工分紅

員工分紅連續3年都增加約3成，2026年有信心再增漲30％，這是驕傲的成績，「每一年30％的成長，沒有天花板。」

魏哲家霸氣喊「不會減少員工照顧」 股利、分紅年增3成是驕傲

股東回饋增加

台積電要兼顧員工、股東與社會三方平衡，不只員工分紅增加3成，股東回饋也是增加3成，股利與股價表現都讓市場看得見。

魏哲家喊「分紅不是應該拿到的」 曝公司要兼顧3方平衡

是否漲價反映供需

雖然很羨慕記憶體80％毛利率，但台積電是可靠的公司，以長期合作與永續經營為優先，不會因短期供需變化，就像記憶體市場一樣突然大漲價格。

記憶體毛利率80%魏哲家好羨慕！ 「但台積電不會突然漲4倍」

AI持續發展2大關鍵

AI發展要能持續推進，第一個關鍵是電力，第二個則是足夠的晶片。不過，晶片供應並非只有台積電一家公司能決定，還牽涉記憶體、散熱、封裝等多個環節，每一段都可能成為限制AI發展速度的關鍵。

魏哲家哀怨「AI會爆不早講」 曝黃仁勳答案笑翻全場

AI供應鏈有4大瓶頸

AI供應鏈目前有4大瓶頸，包括電力供應、晶片產能、設備機台、設備商上游供應鏈。台積電希望自己不是瓶頸，但AI需求突然爆發，生態系來不及反應，公司能支援的量有限，已全力擴產。

台積電又被抓出來講！魏哲家揭AI晶片荒真相 4大瓶頸「到處都是」

▲魏哲家金句一次看。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

魏哲家金句一次看

強敵環伺與產業競爭挑戰

「台積電從來沒有缺少過競爭對手，怎麼辦？努力一直贏他們，就這麼辦。」

「台積電三十幾年來、四十年，沒有缺乏過競爭，而且我們一直贏，所以以後也是如此。」

「如果用信任度來講，台積電也在世界第一。」

「TeraFab？我唯一的結論是祝福他。」

人工智慧與前瞻科技的長遠前景

「半導體永遠是所有發展的基礎，所以半導體的需求永遠存在。」

公司營運亮點、市場價值與長線佈局

「我們對未來幾年有相當的信心，台積電公司的成長會一直往上成長。」

「下面幾年都很好，你如果預計買股票，請繼續。」

AI 產業景氣與投資力道是否趨緩

「現在沒有看到那個指標。」

配息規劃與投資人權益

「股利，我們不會考慮降低，一定是一直增加。」

「省錢的方法不是減少股利，而是增加我們的利潤。」

員工酬勞與延攬優秀人才

「我們對員工的照顧不遺餘力。」

「每一年 30% 的成長，沒有天花板。」

永續發展與社會共好

「對員工、對股東、對社會，都要盡到責任。」

智慧自動化與高齡化社會應用

「我正在進入那種年紀，所以我也很努力讓機器人可以趕快成功。」