永慶房屋黃莉媛用誠實、專業和細膩　一次贏得六位所有權人信任

▲深耕新莊區的永慶房屋黃莉媛經紀人員，服務細膩又專業，曾經一次贏得六位所有權人的信任！（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

深耕新莊捷運站周遭生活圈的永慶房屋新莊中正直營店資深業務經理黃莉媛，由於擁有誠實、深入的房產專業，再加上細膩的服務細節、以及能夠同理消費者需求的服務態度，成為新莊區的房產專家，屢獲消費者肯定。曾有被她服務過的客戶表示，黃莉媛是他遇過最好的房仲，不僅親切態度佳，服務專業解說也清楚，委託過程相當舒服愉快。也有客戶表示，未來倘若需要再買賣房屋時，一定指名永慶房屋黃莉媛來服務！

把服務做到極致 讓六位所有權人都說讚

曾有一次黃莉媛接到屋主的售屋委託。跟屋主了解房屋相關細節的時候，才發現這間房子有六位所有權人，每個人都有自己的想法。為了贏得所有所有權人的信賴，黃莉媛花費許多時間準備銷售資料，把相關資料整理到極致。

第二次會議之際，黃莉媛在六位所有權人面前，從房屋的社區行情分析、房屋特色、服務流程、銷售策略等工作，都做出完整細膩的說明。針對所有權人的各種詢問，例如：稅務流程與分配等，她都能對答如流。黃莉媛笑說，自己當時好像在跟六名專業的投資人做商業提案。

由於黃莉媛誠實專業、親切也不失細膩的服務，一次贏得了六名所有權人的認同，甚至簽訂專任委託，給予她極大的信任。而黃莉媛也不負客戶的期待，在三個月內，將房屋以超過5000萬元的漂亮價格售出，讓客戶非常滿意。

黃莉媛謙虛地表示自己是一名容易緊張的人，但積極正面的她，將這份緊張轉化成她準備服務的動力。她分享，只要把服務的準備工作做到連自己都能放心，十之八九一定能夠讓客戶安心，進而贏得信賴。

誠實態度+AI科技 永慶服務讓客戶認同

又有一次，黃莉媛處理屋主的售屋委託，在檢查屋況的時候，發現由於房屋長期出租，屋況維護度並沒有那麼好。因此黃莉媛將房屋從頭到尾都仔細檢查過一遍，從廁所共壁、維修孔、廚房天花板、一直到窗框接縫、陽台、頂樓檢查了遍，仔細查看有沒有鋼筋外露、水泥塊隆起、漏水、壁癌等狀況。

屋主原先對黃莉媛的細膩檢查頗為擔心，把房屋瑕疵紀錄得如此仔細，這樣難道不會讓買方打退堂鼓嗎？黃莉媛向屋主表示，倘若消費者購入後才發現這些瑕疵，由此產生的糾紛不僅會耗費屋主大量的時間和精力處理後續事宜，過程中可能還會耗費許多金錢。誠實揭露才是對屋主最好的保障。

黃莉媛也補充，永慶房屋還有獨有的「AI煥裝」工具，消費者在網路上就可以看見房屋裝潢後的渲染示意圖，能夠展現老屋的優勢。倘若消費者喜歡房屋裝潢後的模樣而願意實地賞屋，就代表他們有相當高的意願購入房屋，促進成交。黃莉媛不僅對屋主曉之以理，更提供解決方案，成功獲得屋主的認同。最後，房屋也順利以行情價出售，讓屋主對於黃莉媛的服務讚不絕口。

▲永慶房屋黃莉媛經紀人員，善用永慶房屋的科技工具和具體誠實服務，幫助客戶安心圓滿成家。

善用同理心優勢 黃莉媛讓客戶離不開她

談及她自己的服務心得時，黃莉媛指出，頂尖的購售屋不僅在於專業的提供、流程的把關，更攸關人心的呵護照顧。黃莉媛表示，由於自己是一名文靜、容易緊張的人，因此自己更能夠感同身受客戶在購售屋過程中的不安，以及不敢表達的擔憂。每每遇到這類的消費者，她便會適時地分享消費者可能會在意的問題，讓客戶感到被照顧、被理解，客戶也因此更倚重黃莉媛的服務。

此外，黃莉媛也分享，自己在服務過程中，她會把屋主的房子當作是自己的房子，把買方當成是自己的朋友。「因為是自己的房子，所有流程你就不能輕忽、或是隨便處理；自己的房子有哪些優點也要很清楚。」黃莉媛分享，「把客戶當成自己的朋友，你就不會為了成交而欺騙客戶，房屋中有哪些缺點需要注意，你也要誠實的告訴對方，讓他們做好心理準備。這就是我的服務心法。」

擁有細膩的共情能力和負責任的積極態度，讓永慶房屋黃莉媛經紀人員持續贏得消費者的肯定和指名，更屢獲永慶房屋百萬戰將、新莊區年度風雲經紀人等榮譽。黃莉媛表示，未來自己會持續以「先誠實再成交」的理念出發，不僅圓滿每一位客戶的購售屋需求、更帶給他們安全安心的體驗。