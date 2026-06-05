寧可不成交也絕不隱瞞！有巢氏房屋柳坤霖用誠實打造房產安全交易

▲單年度突破千萬業績的台南中西區房市專家柳坤霖，用嚴格把關的專業，樹立在地安心交易的典範。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

買房是許多人一輩子最大筆的消費，動輒花費上千萬元，但市場上隱瞞瑕疵的糾紛卻屢見不鮮。在競爭激烈的台南房市中，深耕中西區多年、在 Google 獲得許多五星好評的有巢氏房屋台南府前星鑽加盟的柳坤霖店東反其道而行，他憑藉著誠實與專業，寫下單年度千萬業績的亮眼表現。

柳坤霖深知許多從業人員為了順利成交，往往會刻意淡化物件缺點，但他始終秉持「路要走得遠，就是要對客戶誠實告知」的座右銘，主動向客戶揭露房屋的重大缺點。這種作法不僅沒有嚇跑買方，反而建立起無可取代的高信任度，用實績證明誠實是創造長久價值的基石。

柳坤霖回憶，他曾處理過一件非常棘手案件。建物位於國有土地上，雖然屋主有定期向政府承租土地，但因屋主即將移民國外，才委託房仲出售。這種物件在市場上相當少見，未來如果遇到都市計畫或政府整合，確實存在土地無法續約、房屋必須面臨拆除的潛在風險。

遇到該類型案件，部分同業為了成交，會向買方掛保證「未來絕對不可能被拆除」。但柳坤霖選擇拒絕做出虛假保證，他向買方據實以告，明確指出最壞的打算。沒想到，買方在充分評估風險後依然決定簽約。更特別的是，當時參與激烈競價而落選的另一組客戶，也因為被他的誠實態度深深感動，決定繼續委託其團隊，最終在2025年底也順利買到其他理想的房屋。

另一個案例則直接攸關居住安全。當時有換屋需求的客戶看中了一間透天厝，但該屋況已經出現混凝土剝落、鋼筋外露等疑似海砂屋的狀況，雖沒有正式的檢測報告，但面對如此重大的結構瑕疵，柳坤霖沒有試圖遮掩，而是主動帶買方到現場仔細查看。

除了詳細說明後續可能需要的龐大修繕費用與安全風險，柳坤霖更發揮法規專業，積極協助買賣雙方在房屋買賣契約中增列說明條款，將所有已知瑕疵與現況明文記錄。這種「把話說在前面」的做法，消除了買賣雙方的猜忌，反而讓大家在資訊完全對等的情況下，非常安心且順利地完成交易。

這兩起棘手的案例，正好呼應了永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》所傳達的理念。誠實不一定能每次都順利成交房子，但絕對能贏得客戶真正的信任。柳坤霖強調，不動產交易金額龐大，消費者站在買方角度，最需要的就是資訊透明與安全感。為此，他對團隊夥伴的入行教育非常嚴格，透過嚴謹的安全與法規課程，將誠實內化為日常服務的規範，拒絕只挑好的講。他的堅持成功在台南中西區樹立了服務標竿，也為顧客打造了一個真正安心的房產交易環境。

▲柳坤霖店東（圖右）以身作則堅持誠實，並將法規內化為團隊規範，守護每位客戶的房產交易安全。

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