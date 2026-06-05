國泰世華銀行成為國內首家房貸、信貸服務通過碳中和查證金融機構

▲國泰世華銀行持續落實低碳金融布局，深化永續行動，響應世界環境日「氣候行動」倡議。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行長年深耕環境永續領域，以實際行動呼應2026年世界環境日「氣候行動」(Climate Action)倡議，今（5日）宣布，「個人房屋貸款服務」與「個人信用貸款服務」兩大核心消費金融服務，已依循ISO14068-1國際標準通過碳中和查證，成為國內首家同時完成房貸及信貸服務碳中和查證之金融機構，為金融服務導入碳中和管理機制立下的重要里程碑。

房貸、信貸服務完成碳中和查證 首創雙核心消金服務認證

國泰世華銀行依據ISO14068-1碳中和查證標準，為「個人房屋貸款服務」與「個人信用貸款服務」建立完整產品生命週期碳盤查機制，涵蓋原料取得、服務流程、營運使用及廢棄處理等階段，並經英國標準協會(BSI)第三方驗證，確保碳中和成果具備完整性、透明度及公信力。盤查結果顯示，以2024年為盤查年度，「個人房屋貸款服務」較2023年基準年達成約4.7%的減碳成效；「個人信用貸款服務」較2022年基準年，減碳幅度更達14.9%，展現持續推動低碳營運的具體成果。

近年，國泰世華持續優化營運流程並推動數位化服務，在提升金融服務便捷性的同時，也降低服務過程中的環境負擔。此次通過碳中和查證，代表民眾於申辦房貸或信貸的過程中所產生的碳排放，已透過實質減量與碳抵換達成中和，不僅展現國泰世華將永續管理導入日常金融服務的成果，也為國內金融服務低碳化建立重要參考。

再生能源使用率達六成，更導入內部碳費制度深化低碳營運

除推動產品服務達成碳中和，國泰世華亦持續深化自身營運減碳。依2025年溫室氣體盤查結果，國泰世華國內營運據點再生能源使用率已達53%，並有14處太陽能據點，今年第一季再生能源使用率提升至60.8%，未來將新增3處、擴建1處太陽能據點，完工後太陽能板總裝置容量預計達616.58kW。

為加速環境轉型，國泰世華去年起導入「內部碳費制度」，針對非再生能源用電收取基本碳費，並自今年起實施超額碳費機制，引導各單位提升能源使用效率，深化節能減碳管理。同時透過節能設備更新及綠色裝修設計，提升建築能源效率。截至目前，已有61家分行完成環保型態裝修，其中南京東路分行更於今年獲台灣建築中心評定為建築能效標示2級。在全方位的努力下，國泰世華於國內營運產生的溫室氣體總排放量，較前一年度下降近37%、較2020基準年減少51%，展現低碳轉型成果。

國泰世華不僅致力於自身節能減碳，也積極發揮影響力，協助企業及客戶推動低碳轉型。近年推動綠色房東機制，引進再生能源並分配予大樓承租戶，協助解決單一電號多用戶及中小企業承租戶取得綠電不易的困境，2025年共協助承租戶轉供約30萬度綠電；在產品服務上，亦透過「Cathay One一站式轉型金融平台」，整合集團與外部夥伴資源，提供碳盤查、減碳管理、ESG揭露、轉型技術、查驗證資源及永續金融產品等多元服務，協助企業掌握低碳轉型路徑與財務規劃。未來，國泰世華銀行將持續深化減碳行動與永續金融服務，以氣候行動結合金融影響力，攜手客戶及企業夥伴推動低碳轉型，共同邁向淨零未來。