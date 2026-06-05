昨晚德魯里貨櫃運價指數暴漲23%　歐洲貨櫃航運股急漲

▲馬士基股價不到一個月上漲28%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

昨(4)晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)暴漲23%，國內法人今日出報導指出，歐美貨櫃航運股大漲，市場即將進入7～10月旺季，運價易漲難跌，航商獲利看佳。



4日歐美貨櫃航運股股價馬士基+8.26%、赫伯羅德+3.10%、以星ZIM+3.88%。近期，馬士基股價急漲：5月7日股價13,945丹麥克朗，急漲至6月4日17,815丹麥克朗，不到1個月上漲28%。



6月4日晚間，最新貨櫃運價指數WCI跳漲 23%，漲幅較上周的3%擴大；四大航線同步大漲，美西線領漲，上漲31%。

美伊戰爭2月28日爆發後，截至6月4日，WCI貨櫃運價指數已經累積上漲81%，將推升航商2Q及3Q獲利。即將進入貨櫃航運旺季，貨櫃運價易漲難跌，預期有利於大幅推升航商獲利跟股價。

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法人分析，目前貨櫃三雄股價，都明顯低於1Q/2026每股淨值，運價上漲利多及未來發布財報利多，將驅動股價越過每股淨值。



2603長榮：1Q/2026每股淨值268.71元；6月4日收盤價236.0元。



2609陽明：1Q/2026每股淨值94.20元；6月4日收盤價53.2元。



2615萬海：1Q/2026每股淨值102.14元；6月4日收盤價83.7元。

德魯里昨晚在報告中指出，因跨太平洋及亞歐航線運價上漲，飆升23%，至每40呎貨櫃3433美元。Drewry已從多方消息來源確認，今年的旺季比往年提前開始，這支持了需求強勁及運費上漲。

在跨太平洋貿易路線上，現貨價格本周再次上漲，上海至洛杉磯漲幅31%，至每大箱(40呎櫃)4565美元，上海至紐約漲幅20%，至每大箱5505美元。根據Drewry的貨櫃容量洞察，未來一周跨太平洋貿易航線上僅公布三次空航，明顯少於近幾周，因為船公司預期貨運量將大幅增加。

需求受到貨主提前預訂，因預期7月美國可能的關稅調整及2026年世界盃相關的貨運需求所支撐。運送人自本月起成功在跨太平洋東向貿易航線上實施旺季附加費(PSS)。隨著旺季已進入，季節性需求持續增強至6月，Drewry預期未來幾周運價將面臨進一步上行壓力。

在亞洲-歐洲貿易路線上，現貨價格本周因旺季早期需求而上升。上海至鹿特丹貨運費率上漲25%，至每大箱3579美元，上海至熱那亞貨運費則上漲20%，至每大箱5089美元。需求被提前至6月，預計7月1日的燃料調整將推動，支持出貨流量強勁。

自本月起，貨櫃船公司已成功在亞洲-歐洲航線上實施更高的FAK(均一運價)和PSS。隨著旺季初期開始，赫伯羅德與馬士基宣布於6月8日至6月10日生效，亞洲-歐洲航線的PSS價格介於每箱(20呎櫃)300至500美元，每大箱600至1000美元不等。Drewry預計未來幾周運價將進一步上升。