不想放郵局！學生存款12萬「打算All in 0050」　一票狂搖頭

▲原PO想把存款都拿去買0050。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股近期熱度爆棚，指數再創新高，連帶讓不少ETF價格同步飆升，元大台灣50（0050）股價甚至飆破百元，一名大學生求問，現在股價在高點，雖然每月有定期定額5000元，但還有12萬元的現金放在郵局帳戶裡，想一次All in 0050，現在適合嗎？網友建議分批投入，「不急用就分段投入，跌了就可以撿一點。」

不想讓資金放在郵局 考慮All in 0050



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一名大學生在Dcard發文，手上目前有12萬元現金，平時已經有定期定額5000元的習慣，不過不想一直把12萬元放在郵局。他表示，最近0050股價破百，一方面想直接全數投入，另一方面又擔心買在相對高點，希望能等到低點再進場，處在搖擺不定的狀態。

貼文一出，網友建議他分批投入，「分批投吧，跌了就可以撿一點」、「12萬本金小，可以先拿部分投資在自己身上，剩的部分再定期定額投入，你就不用怕買在最高點」、「定期定額不要停，12萬分3-4次投入，心理負擔比較小」、「建議拿一半投資，拿一半充實自己大學生活」。

網友建議分批買進：要留緊急備用金



有網友提醒，「記得留緊急備用金跟生活費就好，不然會被回檔嚇到獲利了結，反正就不要動，讓時間和複利與你的資產作用」、「先確定有3到6個月緊急預備金」、「如果你願意放長期就沒影響，如果你不確定會不會急用就存著」、「有緊急備用金就安心的投資，沒有我勸妳先存好半年可用的錢，以備不時之需」。

「現在還能不能買？」國票證券經理孫嘉明就指出，「台股現在已經從年初2萬多漲到4萬4了，0050在這時候算高檔，一定會震盪，它可能漲高後拉回修正10%，這在技術面上是很正常的，如果現在一口氣全買，未來被套牢10%會很難過，長線投資者應分批慢慢買，不該在技術面相對高點時大筆進出，這時點不適合短線去壓」。