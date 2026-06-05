建構弱勢家庭火災防護網　南山產物微型保險擴及離島3縣市

▲南山產物保險總公司。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為協助低收入戶及中低收入戶在突發事故後取得第一時間生活支持，南山產物持續推動「微型火災不便費用保險」，今年進一步擴大與金門縣及連江縣合作，並已於5月15日正式生效，連同先前已合作的澎湖縣，完成離島三縣市弱勢家庭火災不便費用保障拼圖，使微型保險的保障網絡更加完整。

南山產物「微型火災不便費用保險」採由合作縣市政府依造冊資料協助納入保障的方式辦理，符合資格的民眾不需自行投保。凡縣市政府造冊之低收入戶及中低收入戶，於居住處所發生火災或因救護行動造成實際損害時，即可獲得每人定額8000元的不便費用保險金，協助受災民眾支應災後初期可能面臨的臨時安置、生活用品補充及交通往返等支出。

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自推出以來，南山產物已陸續與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣、台南市、嘉義市及台東縣等地方政府合作，累計承保對象逾20萬人，保障人數約占全台低收入及中低收入族群逾四成。此次金門縣、連江縣加入後，不僅使合作縣市進一步擴大，也讓離島三縣市全數納入保障範圍，代表微型保險服務在不同地理條件下持續擴大保障觸及，使更多弱勢家戶都有機會被基本保障網接住。



南山產物強調，微型保險的價值在於降低弱勢族群取得保障的門檻，並透過地方政府合作機制，讓保障能精準送達需要支持的民眾；未來將持續與地方政府合作，提供低收入戶及中低收入戶基本保障，讓保險在火災事故後發揮即時支持功能，協助受災民眾先度過最急迫的生活難關。

