擷發科AI車載安全系統亮相COMPUTEX　奪印度車廠Tier 1訂單布局歐美市場

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／擷發科提供）

記者高兆麟／台北報導

ASIC廠擷發科技（7796）於 COMPUTEX 2026 正式發表新世代 AI 車載安全防護系統，並宣布已獲印度國際一級車廠 Tier 1 供應商採購訂單，成為公司 AI 載具系統事業群首波海外落地成果。未來除將持續拓展亞洲市場外，也將進一步進軍歐美後裝車載市場主流通路，加速全球車載 AI 布局。

隨著智慧交通、ADAS（先進駕駛輔助系統）與車隊管理需求快速成長，車載 AI 應用正從高階乘用車逐步擴展至商用車、物流車隊與公共運輸市場。擷發科技憑藉多年邊緣 AI 軟硬整合經驗，正式布局 AI 載具系統事業群，並以智慧影像辨識技術切入車載安全應用市場，打造兼具高可靠度、低功耗與高擴充性的智慧車載解決方案。

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面對智慧車載市場對安全性、即時性與穩定性的高度要求，相較於市場上部分以極限算力、卻面臨高功耗與嚴苛散熱瓶頸的消費型晶片架構，擷發科技更著重於車規環境下的長時間運作穩定性、功耗控制與可靠度表現。因此，「新世代 AI 車載安全防護系統」特別嚴選全球車載 AIoT 領導廠商德州儀器（TI）TDA4 車規級系統單晶片作為核心，透過強大的邊緣 AI 加速能力，可於低功耗條件下同步處理最高 8 路影像輸入與多元感測器資訊，大幅降低散熱需求，同時支援設備開機自動校準功能，確保 AI 模型於各種環境下皆能維持最佳辨識效能。

擷發科技董事長楊健盟表示：「在邊緣 AI 運算與軟體定義汽車 (SDV) 蓬勃發展的今日，車用防護的終極目標不應只是火力展示般的算力堆疊，而是如何將強大且極致的安全防護，以最高可靠度落實到每一輛車上。我們選擇與深耕車用領域多年的硬體廠商，正是搭配與運用其成熟的車規生態系，結合擷發科技優異的軟硬體整合能力，使提供的產品與服務無畏天候與場域環境挑戰，為全球車廠及商用車隊提供具備高度經濟效益、且能即刻普及的新世代 AI 車載安全防護系統解決方案。」

基於完整的軟硬體整合能力，擷發科技智慧影像辨識技術可整合多元感測器與車載設備，提供涵蓋 ADAS (先進駕駛輔助系統)、DMS (駕駛人輔助系統) 及 OMS (座艙監控系統)，提供超越業界的全面主動安全防護。在實際的防護應用上，系統可提供前後碰撞警示（FCW／RCW）、車道偏移警示（LDW）、盲區偵測（BSD）、車道變換輔助（LCA）、交通號誌與速限辨識，以及 Stop & Go 前車駛離提醒等功能。高度智慧化的 DMS 系統能敏銳捕捉駕駛閉眼、分神、抽菸及使用手機等行為，並獨家配備「阻隔紅外線太陽眼鏡偵測」與「鏡頭遮蔽警示」等防弊機制。此外，系統結合駕駛考勤管理與身分識別比對，能強力防止非授權時段的違規用車，為商用車隊奠定最堅實的安全管理基礎。