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台韓科技股飆過頭？ 　專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台韓股今日都明顯拉回修正、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／綜合報導

台、韓股市受惠人工智慧（AI）需求，成為今年全球股市大贏家，但由於指數急漲，波動也加劇，惟歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，「我們並未看到泡沫，」，相對於這些科技廠商預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理，不過他也提醒，留意美國利率預期出現變化，因恐會干擾支撐這一輪投資周期的美國超大規模雲端業者。

Amundi新興市場策略全球主管Alessia Berardi接受《彭博》採訪時表示，三星電子和SK海力士等韓國和台灣科技公司創紀錄的股價上漲，但這些公司的盈利預期非常高，相對於它們預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理。

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Berardi表示，這顯示高漲的股價和苛刻的獲利預期不太可能阻礙亞洲半導體、硬體和供應鏈企業的上漲勢頭。預計到2030年，AI建設支出將達到5兆美元（6.43兆澳元），為這些網路提供支援的硬體供應商仍有巨大的上漲空間。

這波漲勢令人矚目。即使今（5日）韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌近7%，今年仍上漲近100%，而SK海力士和三星等股票的漲幅更是驚人。科技股是今年新興市場主要股指上漲25%的主要動力。

《彭博》報導稱，未來能否進一步上漲，最終取決於美國科技巨頭是否繼續加大對AI的投資。而這項投資周期又高度依賴聯準會（FED）的政策走向。交易員目前押注聯準會的下一步舉措將是升息，以應對居高不下的通膨。

國債殖利率持續上升將提高借貸成本，提高投資門檻利率，這可能會對AI相關的資本支出構成挑戰。Berardi表示，前景仍然高度依賴美國的投資週期。美國利率和收益率對科技投資仍然至關重要，FED預期的任何變化最終都可能影響亞洲科技公司。
 

關鍵字： 台韓股市AI投資科技股美聯儲政策半導體產業

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