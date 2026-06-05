快訊／台積電跌20元至2365　台股跌606.52點險守45k

▲台股今天走跌。（資料照／記者湯興漢攝）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數4日漲跌互見，台股今（5日）以45620點開出，指數下跌58點，指數早盤在一陣急殺，一度下挫近1500點，終場以下跌606.52點、45079.94點作收，守住45k。
台股今日全場都在平盤以下，指數最高點為45619.82點，小跌57.64點，最低一度下挫1467.93點來到44209.53點。
台積電（2330）開盤上漲10元來到2395元，終場下跌20元至2365元；鴻海（2317）下跌8.5元至284.5元；聯發科（2454）下跌130元至4300元；廣達（2382）下跌13.5元來到390.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲874.86點，收在51561.93點；標準普爾500指數漲30.63點，收7584.31點；那斯達克指數跌23.02點，收在26830.96點；費城半導體指數跌299.46點，收在13617.50點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51561.93
|▲874.86
|▲1.73%
|S&P500
|7584.31
|▲30.63
|▲0.41%
|NASDAQ
|26830.96
|▼23.02
|▼0.09%
|費城半導體指數
|13617.50
|▼299.46
|▼2.15%
資料來源：證交所
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