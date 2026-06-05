神人只買0050放一年「報酬率飆111％」獲利僅3位數！PTT笑翻

▲示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友在求問，手上有600萬元資產，主要配置在美股ETF QQQ與台積電，希望搭上AI熱潮，在5年內成長至2000萬元，該如何提高成功機率？不少人建議利用房貸、信貸或槓桿ETF放大投資部位。就有一名網友分享，只買0050，沒借錢、沒質押、也沒使用槓桿，一年報酬率就高達111％，網友一看笑翻。

該名網友在PTT回文，自己是一個保守的人，只買了0050後便放著，不頻繁看盤，也不做短線操作，強調「不信貸、不質押借、不看盤」，放了一年之後，年化報酬率111%，成績相當亮眼。

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不過，仔細一看才發現，帳面總市值為1275元，損益+666元，換算下來，原PO投入的本金僅有609元，即使報酬率看起來相當亮眼，但本金不高，實際獲利金額也僅666元。

網友封「零錢股神」



貼文一出，大批網友笑翻，「我有兩股聯電也是差不多」、「績效太強了」、「報酬率112%，少年股神，可以開群組了」、「去年買的中信金放到現在也100%了」、「賺錢就是恭喜」、「麥當勞薯條吃到吐了」、「有贏錢就屌虐股板鄉民了」、「真的翻倍耶，我願稱你為股神」、「可以開課了吧」、「 恭喜賺錢，薯條加大」。