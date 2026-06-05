博世專業手工具、VDE絕緣系列升級登場　20年保固保障專業職人

▲台灣博世今日舉辦專業手工具新品上市記者。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



全球電動工具領導品牌德國博世(Bosch)今日正式發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列產品，針對台灣專業技師、電機工程人員、工業維修、水電裝修與精密組裝市場需求，推出兼具耐用性、安全性與人體工學

設計的完整工具解決方案，同時提供長達20年的保固服務。

此次發表的多元產品亦能滿足3C科技玩家、模型愛好者與居家修繕族群對高品質電動工具的需求。

台灣博世電動工具業務部總經理賀文廣表示：「對專業工作者而言，工具不只是設備，更是每天並肩作戰的重要夥伴。正因為如此，博世秉持『科技成就生活之美』的品牌理念，提供安全、耐用的工具，致力成為值得職人們長期信賴的首選。」



博世全新專業手工具系列涵蓋鉗類、起子、扳手、測量工具與多功能工具等多元品項，採用高強度材質與精密製程，大幅提升耐磨耗與抗衝擊性能，即使面對高頻率與長時間施工環境，依然維持穩定表現。無論是專業技師進行工地施工、設備維修與安裝作業；或是科技玩家進行電腦硬體改裝、模型組裝與居家修繕，皆能提供高精準度與穩定操作手感。

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在人體工學方面，新品導入防滑握柄與平衡施力設計，可有效降低長時間施工造成的疲勞感，提升現場作業效率與操作穩定性，即便長時間使用亦能保持舒適手感。

因應電力工程、配電維修、智慧家居安裝與新能源產業快速成長，博世同步推出專業VDE絕緣手工具系列，包含VDE絕緣起子、尖嘴鉗、斜口鉗、水管鉗等產品。全系列皆經過10,000V測試，符合IEC 60900國際標準並獲得國際VDE認

證，可提供最高1000V安全防護，協助電工作業人員在高風險活電環境下提升施工安全性。

此外，VDE系列亦採用高可視性雙色絕緣包覆設計，可快速辨識工具安全狀態；搭配耐衝擊與耐高溫材質，即使面對嚴苛工地環境、設備維修或高負載改裝作業，依然能維持穩定性能與安全防護。此次VDE 系列同樣納入20年保固服務範圍，因應專業安全工具品質與可靠度的高度要求。

博世致力成為專業工作者最值得信賴的工作夥伴，全系列專業手工具與專業VDE絕緣手工具皆提供長達20 年的保固服務，以德國工業標準打造最高等級的防護與長效品質承諾，深耕專業手工具市場。此外，博世將陸續拓展手工具產品組合，將於2026年推出300個專業手工具品項，逐步於次年增至500個品項。

更預計在2029 年進一步推出共700個品項，提供涵蓋電工、機械、維修、安裝、工業應用與精密作業等更完整的專業工具解決方案。未來博世將持續透過創新科技、產品品質與完善售後服務，協助專業職人、創作者與居家使用者面對各類施工與修繕挑戰，打造更高效率、更安全且值得長期信賴的工作與生活環境。



博世專業手工具與VDE 絕緣手工具即日起於全台授權經銷商開始販售，並同步推出新品滿額贈與開箱贈獎等多重回饋活動。詳細內容可至博世電動工具官方網站以及臉書粉絲專頁查詢。