一曜再生打進輝達生態圈　攻人源外泌體市場

▲Aiii VBIM數位孿生平台執行長江家瑀(左二)與一曜再生董事長李冠緯(右二)。（圖／一曜再生提供）

記者高兆麟／台北報導

COMPUTEX期間由輝達與NYB主辦的國際生技創新交流活動，由一曜再生醫學科技與亞太再生醫學學會共同協助，本月4日與國際資本及新創團隊聚焦AI、智慧醫療等產業趨勢。輝達前亞太區副總裁胡建名率隊與會，現場並宣布一曜再生正式加入Aiii VBIM國際戰略合作夥伴生態系，一曜再生同步宣布推進人源外泌體化粧品原料TFDA個案審查申請。

本次活動最受矚目的亮點之一，為輝達推動之AI新藥開發平台計畫，透過輝達先進運算架構與高效能運算能力，結合生命科學與藥物研發領域的技術成果，加速新藥研發流程，打造新世代AI藥物平台。一曜再生加入輝達生態系後，未來將共同推動智慧醫療與數位營運管理平台整合，透過AI、數位孿生、IoT與雲端技術，建立涵蓋研發、生產至銷售的智慧營運架構。

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一曜再生董事長李冠緯表示，加入國際生態系，不僅是技術與資源的整合，更是公司多軌並進策略的具體實踐。除智慧醫療布局外，公司同步積極推進人源外泌體化粧品原料TFDA個案審查申請，執照一旦取得即可合法銷售原料、製作終端商品並進行廣告宣傳，不必等待新藥審查完成即能創造穩定營收。

台灣人源外泌體化粧品市場正進入成形關鍵期，全球外泌體市場規模預計2030年將達近8億美元，複合年成長率逾28%，台灣人源外泌體化粧品市場正進入成形關鍵期，衛福部今年開放個案特許申請，執照核發數量有限，具備研發實力與法規準備的業者方能取得先機。

一曜再生自2024年成立以來，與花蓮慈濟醫院基因暨幹細胞研製中心、臺北醫學大學進行深度產學合作，公司亦進駐北醫雙和生醫園區育成中心，獲選為北醫生醫加速器輔導廠商。李冠緯更協助催生亞太再生醫學學會，由「再生醫學之父」的台大醫學院名譽教授林凱信擔任理事長，並開設細胞治療技術醫師教育訓練，為台灣再生醫學領域的重要新生力軍。

從國際生態系布局到本土法規卡位，一曜再生研發深度與商業化進程同步推進，有望在本輪申請窗口期內率先取得核准，進入收成期。