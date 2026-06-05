還要再漲、6/15美西將漲三成破6000美元　SCFI今日上漲6.02%　

▲6月15美西線運價將漲三成，美東漲兩成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

大型與超大型攬貨公司指出，6月1日已經大漲四成的美國線運價，6月15日將透過加徵旺季附加費(PSS)，將美西實收運價調升30%、美東運價調升兩成，在船班預定都已滿艙情況下，美西線每大箱(40呎櫃)運價將自目前約4850美元調升至6350美元，美東線自約6300美元調升至7600美元；歐洲線目前每大箱4300到4500美元，目前還未收到調升訊息。

上海航運交易所今日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲6.02%，來到2726.48點。運費水平原本較低的馬士基與赫伯羅德航運，本月8日已經透過徵收旺價附加費將運價拉得與其他同業相當，地中海航運(MSC)則是6月1日將美西運價漲到4700美元，6月15日公告要加高到6000美元。

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兩家亞洲指標性貨櫃船公司昨日已通知客戶本月15日美西加收1500美元PSS，實收6350美元；美東加收1300美元PSS，實收7600美元；美國海灣加收1250美元PSS，實收7700美元。

今日SCFI上海到歐洲每大箱(40呎櫃)運價4342美元，上漲185美元，漲幅4.45%；地中海線每大箱5351美元，上漲77美元，漲幅1.46%；美西線每大箱4552美元，上漲403美元，漲幅9.71%；美東每大箱5741美元，上漲408美元，漲幅7.65%。

波斯灣線(杜拜)每箱(20呎櫃)運價4615美元，上漲153美元，漲幅3.43%，南美線(桑托斯)每2大箱運價6965美元，上漲910美元，漲幅15.03%；東南亞線(新加坡)每箱運價648美元，上漲41美元，漲幅6.75%。

SCFI原在歐洲、地中海、南美儘報20呎櫃運價，上周開始提供40呎櫃運價，並陸續增加西非、東非、印巴等航線運價，上海到日本、韓國運價長期以來波動小，像今日都是平盤，記者未列入報導。

