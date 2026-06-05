台股強震拉回600點　一文看6檔高股息ETF逆勢收紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（5）日台股漲多拉回下跌600多點，台股ETF股價一片慘綠，仍有6檔逆勢收紅，分別是群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、凱基優選高股息30(00915)、國泰股利精選30(00701)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)，上述6檔都是高息ETF，且成分股中金融持股比例高。

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觀察今日6檔逆勢收紅的台股ETF有兩大共通點，一是清一色都是高息ETF，二是成分股中金融持股比例高，市場法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。



ETF理財達人分析，00919甫公布成分股異動，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。以00919最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右的占比進一步提高，波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

00919日前公布的第13次配息期前公告預估配發金額為1元，是連續第二季創新高，以公告日收盤價來計算，預估年化配息率13.33%，創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，本次除息日6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日為7月13日。

