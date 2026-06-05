電腦展吸引逾11萬買主　串聯全球創新能量、共創AI生態新格局

▲COMPUTEX 2026吸引全球科技產業人士熱烈參與，展期間串聯國際創新能量與商機交流，展現台灣在全球AI產業鏈的重要地位。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

外貿協會及台北市電腦公會共同主辦的COMPUTEX 2026今(5)日圓滿落幕，今年以「AI Together」為題，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」，匯集全球科技領導品牌、新創團隊及產業專家，共同展現AI驅動下的創新成果與未來趨勢。展期間吸引來自全球152個國家/地區共計111,312位國內外買主來台交流。

買主主要包括日本、美國、韓國、中國、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞等國家，展現COMPUTEX作為全球AI產業合作、技術展示與商機媒合的重要平台地位。

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貿協指出，AI技術持續快速演進，並加速從虛擬世界走向實體應用。根據PwC旗下Strategy&研究指出，實體AI至2030年有望創造約4,300億歐元市場規模，未來3至5年將逐步進入大規模商業部署階段，應用範圍涵蓋製造、物流、醫療、航太等多元產業。

▲COMPUTEX 2026首度設立AI機器人區，集結AI機器人與具身智慧(Embodied AI)創新應用，吸引參觀者熱烈互動體驗。(圖／貿協提供)

因應此趨勢，COMPUTEX 2026重返世貿一館，首度設立「AI機器人區」，串聯供應鏈共同展示AI機器人和機器人具身智慧（Embodied AI）相關技術與解決方案，呈現從研發到落地的關鍵技術與完整生態系。同時新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，集結超過180家參展商，為COMPUTEX注入全新亮點。

COMPUTEX 2026主題演講再度匯集全球科技巨擘，聚焦AI運算、邊緣運算、次世代行動平台及智慧移動等關鍵議題，由高通(Qualcomm)總裁暨執行長Cristiano R. Amon揭開序幕，接續由邁威爾科技(Marvell)董事長暨執行長Matt Murphy、英特爾(Intel)執行長陳立武，以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor分享產業觀察與技術發展方向。四場主題演講共吸引6000位觀眾參與，展現全球產業對AI未來發展的高度關注。

COMPUTEX Forum則匯聚來自全球指標企業的28位產業領袖與技術專家，深入探討AI運算、機器人、資料治理等六大核心議題。論壇累計超過13,200人次參與，凸顯AI議題持續升溫的產業趨勢。論壇內容橫跨基礎架構、運算平台到產業應用與治理策略，協助企業掌握AI規模化部署與商業落地的重要契機。

作為亞洲重要的新創平台，InnoVEX 2026規模再創新高，參展新創團隊突破500家，較去年成長超過11%，以台灣、日本與韓國為前三大參展地區，共吸引來自23國的新創企業參與。今年首度迎來全球最大開放式創新平台暨加速器之一的Plug and Play Taiwan，以及日本新創展覽機構Everidge進駐合作，進一步強化國際創新鏈結與市場拓展機會。

此外，法國、日本、韓國、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等9大國家館，同步展出AI、機器人、智慧移動等前瞻技術，打造具國際視野的創新交流平台。論壇則邀集來自法國、日本及美國等，以「AI 實業落地」為主軸，探討涵蓋AI基礎設施藍圖、產業導入實務、開源商業模式，以及AI驅動的工作流程與數據策略轉型。

InnoVEX Pitch Contest持續整合「資金」、「算力」與「產業認證」三大關鍵資源，打造「全鏈結資源平台」助力對接參賽團隊與國際創投融資者，加速技術商業化與全球市場布局，最終由RLWRLD獲得本屆大獎。

永續與生活體驗並進 打造未來科技生活圈

COMPUTEX 2026持續深化永續展會理念，落實Reduce、Reuse、Recycle(3R)精神，攜手參展企業共同打造低碳、低汙染、低耗能的永續展會環境。今年永續設計獎首度依展位規模區分為「旗艦規模組」及「潛力新銳組」，鼓勵參展商持續投入永續創新與綠色實踐，最終分別由華碩聯合科技與創見資訊獲得金獎。

COMPUTEX 2026攜手中華航空與GQ打造COMPUTEX Service Lounge，融合商務接待、生活風格與台灣特色；紅牛、眠豆腐設互動休憩空間，提升觀展體驗。主辦單位亦與知名生成式藝術創作者阿亂合作，於南港展覽館一館入口打造大型互動科技藝術裝置，觀展者可在六米高的 LED 柱體上創作獨一無二的「植徑集」圖樣，為展會增添科技與創意交融的獨特氛圍。

COMPUTEX 2027將於6月1日至4日在南港展覽館一、二館與世貿一館盛大辦理，持續實踐AI Together理念，攜手全球夥伴推動AI創新與產業發展，共創智慧未來。更多展覽資訊可參閱官網。