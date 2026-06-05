重量級0050換股！增刪4檔　南電入列、台塑遭踢除

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富時羅素公布元大臺灣50（0050）追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，分別增刪四檔成分股，納入貿聯-KY(3665)、創意(3443)、南電(8046)、臻鼎-KY(4958)；刪除康霈(6919)、中鋼(2002)、台塑(1301)、和泰車(2207)，調整結果將於6月18日收盤後生效。

0050從2003年成立以來至近，資產規模突破2兆元，受益人數達295.6萬人，此次成分股調整展現強烈「AI含金量」，新增南電、創意、貿聯KY、臻鼎-KY等四檔AI供應鏈關鍵企業。

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0050為單純市值型選股，緊貼台灣產業脈動，本次的換股則可說是再次驗證隨著台灣經濟成長表現，持續幫投資人自動汰弱留強，更進一步反映台灣經濟成長新時代，刪除成分股主要皆為傳產相關類股，新增成分股則全為科技產業，特別是AI相關供應鏈廠商。

同時，觀察COMPUTEX開展以來資金流向，0050以淨申購656億元高居第一，00631L則以218億元居次，顯見市場資金仍青睞0050，更推升其規模成長突破2兆元關卡

金管會日前開放台股基金、台股主動式ETF單一持股上限，資金有望流向龍頭企業，在大型權值股主導盤勢下，0050、00631L表現將有望進一步提升。

