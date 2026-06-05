00916潛在配息率達12％散戶追買　公司示警溢價風險

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

近兩個交易日台股拉回1300點之多，國泰全球品牌50 ETF（00916）6月除息行情啟動，吸引資金積極進場布局，自6月2日以來成交量明顯放大，昨（4）日一度出現逾10%溢價幅度，國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。

00916此次配息3.8元，將於6月16日除息，而6月15日為除息最後申購日，潛在股息殖利率達12%，引發投資人大舉申購，昨日收盤價31.27元，溢價達10.53%。

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國泰投信表示，為保障既有受益人權益，避免除息日ETF因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，00916自6月3日起暫停受理初級市場申購申請，並於6月16日恢復初級市場申購申請。

投資人在無法進行初級市場申購下，雖仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進ETF受益憑證，但仍須留意ETF於除息交易日前後市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

今年以來全球資金蜂擁入半導體、記憶體相關類股，近日市場逢高獲利了結賣壓浮現，股市呈現上沖下洗格局，市場情緒短線上較為投機，建議投資人不宜見下跌而心喜立即進場加碼追高。

00916投資策略為台灣ETF中少見的廣泛布局全球產業，且並無企業銷售導向的半導體成分股，而係以具「品牌力」的各產業龍頭企業為投資標的，匯聚全球50家有自身平台與消費者客群的「大市值+大品牌」企業，產業分布在科技龍頭、金融巨擘、精品消費三大消費者導向產業，適合作為長期佈局全球的核心部位，或以定期定額方式長期投資。

