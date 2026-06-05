快訊／台股新增8檔「抓去關」 千金股光聖入列處置股

證交所、櫃買中心今（5日）公布台股新增處置股名單，上市包括中纖（ 1718）、吉祥全（2491）、正達（3149）、日成-KY（4807）、光聖（6442）5檔，上櫃則有大綜（3147）、博磊（3581）、劍湖山（5701）3 檔，合計共8檔，處置時間從下周一（8日）至6月22日。

外資重砍826億元居今年第6大 買賣超10檔一次看

博通股價挫低引發科技股回檔，今（5）日台股開低走低，盤中大跌1400多點，惟跌幅收斂終場力守4萬5千點大關，外資賣超826.31億元，創下今年以來第六大賣超金額紀錄，大舉調節凱基金（2883）逾10萬張。

00916潛在配息率達12％散戶追買 公司示警溢價風險

近兩個交易日台股拉回1300點之多，國泰全球品牌50 ETF（00916）6月除息行情啟動，吸引資金積極進場布局，自6月2日以來成交量明顯放大，昨（4）日一度出現逾10%溢價幅度，國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。

台股強震拉回600點 一文看6檔高股息ETF逆勢收紅

今（5）日台股漲多拉回下跌600多點，台股ETF股價一片慘綠，仍有6檔逆勢收紅，分別是群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、凱基優選高股息30(00915)、國泰股利精選30(00701)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)，上述6檔都是高息ETF，且成分股中金融持股比例高。

第2檔百元金控誕生！國泰金飆漲快6% 富邦金創新高

大型金控股法說陸續公布接軌調整後每股淨值，普遍呈現成長態勢，吸引法人買盤大舉回補，今（5）日富邦金（2881）勁揚3.51%，以118元新高作收，國泰金（2882）大漲超過半根停板，終場上漲5.6元或漲幅5.93%，正式站上百元大關，成為第二檔百元金控股。

高頻寬記憶體大戰開打 黃仁勳證實「 3大廠都已通過認證」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（ 5日）飛抵南韓，受訪時表示公司已完成對全球三大記憶體晶片製造商的認證，允許其為輝達 AI 加速器供應最先進的高頻寬記憶體（HBM4）產品。

老董期許爬回千金股！富邦媒處置首日收漲停 連7個交易日攻高亮燈

本土電商momo富邦媒（8454）今（ 5日）起遭處置，惟股價在近10點半時再攻上353元漲停價至收盤，而此波漲勢從股東會上董事長蔡明忠期許「我們要爬著回去千金股」後，隔日至今日7個交易日，天天股價盤中或收盤見漲停價。

台韓科技股飆過頭？ 專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

台、韓股市受惠人工智慧（AI）需求，成為今年全球股市大贏家，但由於指數急漲，波動也加劇，惟歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，「我們並未看到泡沫，」，相對於這些科技廠商預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理，不過他也提醒，留意美國利率預期出現變化，因恐會干擾支撐這一輪投資周期的美國超大規模雲端業者。

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅 5檔助攻漲停

AI伺服器運算功率攀高，帶動高階被動元件需求，今（5）日台股震盪拉回，國巨*（2327）從盤下急拉翻紅，帶動鈞寶（6155）、今展科（6432）、立敦（6175）、蜜望實（8043）、台慶科（3357）等五檔被動元件股齊刷漲停。

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠 稱「如收邀請非常感激、榮幸」

輝達（NVIDIA）執行長今（5日）早離開台灣前往韓國， 結束從5月23日抵台至今約13天行程，黃仁勳多次提及台灣需要更多的電，被問到總統賴清德邀訂下次來台可以參訪發電廠，黃回應「如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。」