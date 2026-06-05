外資重砍826億元居今年第6大　買賣超10檔一次看

▲外資今調節凱基金10萬張。（圖／凱基金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
博通股價挫低引發科技股回檔，今（5）日台股開低走低，盤中大跌1400多點，惟跌幅收斂終場力守4萬5千點大關，外資賣超826.31億元，創下今年以來第六大賣超金額紀錄，大舉調節凱基金（2883）逾10萬張。
AI科技股獲利了結賣壓出籠，今日台股盤中大跌1400多點，最低來到44209.53點，低檔買盤進場承接，一度拉回到45619.82點，終場仍下跌606.52點或跌幅1.33%，以 45070.94點，成交金額1兆2316億元。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超826.3億元，連續兩個交易日都站在賣方，合計賣超金額1583億元；投信買超9.63億元；自營商賣超284.3億元，三大法人合計賣超1100.97億元。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為凱基金（2883）10萬1851張、友達（2409）3萬4521張、華邦電（2344）3萬3721張、康舒（6282）3萬1906張、廣達（2382）2萬1411張、遠東新（1402）2萬648張、正新（2105）1萬8263張、台積電（2330）1萬7839張、華南金（2880）1萬5823張、和碩（4938）1萬4167張。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為聯電（2303）7萬9930張、陽明（2609）4萬555張、台新新新光（ 2887）1萬5793張、中纖（1718）1萬5061張、力積電（6770）1萬3159張、群創（3481）1萬2947、國泰金（2882）1萬810張、大成鋼（2027）1萬403張、金寶（2312）1萬36張、英業達（2356）9677張。
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