ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

外資重砍826億元居今年第6大　買賣超10檔一次看

▲▼ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

▲外資今調節凱基金10萬張。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

博通股價挫低引發科技股回檔，今（5）日台股開低走低，盤中大跌1400多點，惟跌幅收斂終場力守4萬5千點大關，外資賣超826.31億元，創下今年以來第六大賣超金額紀錄，大舉調節凱基金（2883）逾10萬張。

AI科技股獲利了結賣壓出籠，今日台股盤中大跌1400多點，最低來到44209.53點，低檔買盤進場承接，一度拉回到45619.82點，終場仍下跌606.52點或跌幅1.33%，以 45070.94點，成交金額1兆2316億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據證交所統計資料顯示，外資賣超826.3億元，連續兩個交易日都站在賣方，合計賣超金額1583億元；投信買超9.63億元；自營商賣超284.3億元，三大法人合計賣超1100.97億元。

今日外資賣超前十大個股、張數，分別為凱基金（2883）10萬1851張、友達（2409）3萬4521張、華邦電（2344）3萬3721張、康舒（6282）3萬1906張、廣達（2382）2萬1411張、遠東新（1402）2萬648張、正新（2105）1萬8263張、台積電（2330）1萬7839張、華南金（2880）1萬5823張、和碩（4938）1萬4167張。

今日外資買超前十大個股、張數，分別為聯電（2303）7萬9930張、陽明（2609）4萬555張、台新新新光（ 2887）1萬5793張、中纖（1718）1萬5061張、力積電（6770）1萬3159張、群創（3481）1萬2947、國泰金（2882）1萬810張、大成鋼（2027）1萬403張、金寶（2312）1萬36張、英業達（2356）9677張。


關鍵字： 台股外資AI科技股凱基金賣超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

推薦閱讀

快訊／台股新增8檔「抓去關」　千金股光聖入列處置股

快訊／台股新增8檔「抓去關」　千金股光聖入列處置股

證交所、櫃買中心今（5日）公布台股新增處置股名單，上市包括中纖（ 1718）、吉祥全（2491）、正達（3149）、日成-KY（4807）、光聖（6442）5檔，上櫃則有大綜（3147）、博磊（3581）、劍湖山（5701）3 檔，合計共8檔，處置時間從下周一（8日）至6月22日。

2026-06-05 18:14
外資重砍826億元居今年第6大　買賣超10檔一次看

外資重砍826億元居今年第6大　買賣超10檔一次看

博通股價挫低引發科技股回檔，今（5）日台股開低走低，盤中大跌1400多點，惟跌幅收斂終場力守4萬5千點大關，外資賣超826.31億元，創下今年以來第六大賣超金額紀錄，大舉調節凱基金（2883）逾10萬張。

2026-06-05 17:52
00916潛在配息率達12％散戶追買　公司示警溢價風險

00916潛在配息率達12％散戶追買　公司示警溢價風險

近兩個交易日台股拉回1300點之多，國泰全球品牌50 ETF（00916）6月除息行情啟動，吸引資金積極進場布局，自6月2日以來成交量明顯放大，昨（4）日一度出現逾10%溢價幅度，國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。

2026-06-05 17:07
台股強震拉回600點　一文看6檔高股息ETF逆勢收紅

台股強震拉回600點　一文看6檔高股息ETF逆勢收紅

今（5）日台股漲多拉回下跌600多點，台股ETF股價一片慘綠，仍有6檔逆勢收紅，分別是群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、凱基優選高股息30(00915)、國泰股利精選30(00701)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)，上述6檔都是高息ETF，且成分股中金融持股比例高。

2026-06-05 15:46
第2檔百元金控誕生！國泰金飆漲快6%　富邦金創新高

第2檔百元金控誕生！國泰金飆漲快6%　富邦金創新高

大型金控股法說陸續公布接軌調整後每股淨值，普遍呈現成長態勢，吸引法人買盤大舉回補，今（5）日富邦金（2881）勁揚3.51%，以118元新高作收，國泰金（2882）大漲超過半根停板，終場上漲5.6元或漲幅5.93%，正式站上百元大關，成為第二檔百元金控股。

2026-06-05 14:14
高頻寬記憶體大戰開打　黃仁勳證實「 3大廠都已通過認證」

高頻寬記憶體大戰開打　黃仁勳證實「 3大廠都已通過認證」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（ 5日）飛抵南韓，受訪時表示公司已完成對全球三大記憶體晶片製造商的認證，允許其為輝達 AI 加速器供應最先進的高頻寬記憶體（HBM4）產品。

2026-06-05 14:15
老董期許爬回千金股！富邦媒處置首日收漲停　連7個交易日攻高亮燈

老董期許爬回千金股！富邦媒處置首日收漲停　連7個交易日攻高亮燈

本土電商momo富邦媒（8454）今（ 5日）起遭處置，惟股價在近10點半時再攻上353元漲停價至收盤，而此波漲勢從股東會上董事長蔡明忠期許「我們要爬著回去千金股」後，隔日至今日7個交易日，天天股價盤中或收盤見漲停價。

2026-06-05 13:31
台韓科技股飆過頭？ 　專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

台韓科技股飆過頭？ 　專家：AI股估值仍合理、尚未出現泡沫

台、韓股市受惠人工智慧（AI）需求，成為今年全球股市大贏家，但由於指數急漲，波動也加劇，惟歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，「我們並未看到泡沫，」，相對於這些科技廠商預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理，不過他也提醒，留意美國利率預期出現變化，因恐會干擾支撐這一輪投資周期的美國超大規模雲端業者。

2026-06-05 12:39
被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅　5檔助攻漲停

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅　5檔助攻漲停

AI伺服器運算功率攀高，帶動高階被動元件需求，今（5）日台股震盪拉回，國巨*（2327）從盤下急拉翻紅，帶動鈞寶（6155）、今展科（6432）、立敦（6175）、蜜望實（8043）、台慶科（3357）等五檔被動元件股齊刷漲停。

2026-06-05 11:49
黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

輝達（NVIDIA）執行長今（5日）早離開台灣前往韓國， 結束從5月23日抵台至今約13天行程，黃仁勳多次提及台灣需要更多的電，被問到總統賴清德邀訂下次來台可以參訪發電廠，黃回應「如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。」

2026-06-05 10:35

讀者迴響

熱門新聞

老傳產翻身AI神股！　謝金河點名「2檔黑馬」

面板大小虎都落難！彩晶第2根跌停　友達多空激戰居成交王

重量級0050換股！增刪4檔　南電入列、台塑遭踢除

高頻寬記憶體大戰開打　黃仁勳證實「 3大廠都已通過認證」

聯發科搶到Google「TPU大單」　博通重挫12%

美光慘摔！分析師喊「記憶體價格快見頂」　台廠10檔觸跌停　

快訊／台股急殺！大跌1467點、創盤中第5大跌點　失守45K

專家：6月18日「台積電」黃金買點　原因曝光

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

被動元件穩台股軍心！國巨盤下急拉翻紅　5檔助攻漲停

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

快訊／台積電撐盤漲20元至2405　台股下跌逾300點

下一波飆股！　分析師揭台股資金輪動真相

魏哲家揭「台積電」未來隱憂　三星10年內追上是作夢

記憶體毛利率80%魏哲家好羨慕！　「但台積電不會突然漲4倍」

即／威力彩頭獎下期上看8.3億

學生存款12萬「想All in 0050」！全場勸退

快訊／12檔飆股「抓去關」　群創、彩晶明起處置到6／17

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366