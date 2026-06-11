礁溪不受第七波管制衝擊　在地：度假宅買方「不用貸款」

▲宜蘭礁溪房市有別於一般市場，9成買方都是鎖定度假宅。（圖／永慶提供）

記者項瀚／綜合報導

前年919央行第七波管制重擊房市，但礁溪影響程度小，房市仍呈現相對穩定。在地房仲表示，主因是該區有別於一般市場，9成買方都是鎖定度假宅，其中有一半以上比例「無貸款」買房，其他很多買方也是基於稅務考量才貸款，資金雄厚，不受限貸影響。

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永慶不動產宜蘭新月神農加盟店東游逸婷表示：「礁溪房市相當特殊，前年919以來表現平穩，主要原因在於礁溪產品屬性與一般住宅不同，大部分買方購屋目的並非自住，而是作為休閒度假用途，因此受限貸政策影響相對有限。」

游逸婷進一步說明：「礁溪每10筆成交案件中，大約有9成屬於度假宅需求，而買方多半來自雙北及外縣市，資金實力普遍較強。實務上，每10戶成交案件中甚至有將近一半採全現金交易，部分選擇貸款的買方，也多半是基於資產配置或稅務規劃考量，而非資金不足。」

游逸婷指出：「目前礁溪最具代表性的產品仍以溫泉套房為主，坪數帶大多落在18至31坪之間，由於社區規劃多採先到先停車位配置，加上休閒設施豐富，因此公設比普遍較高，但也符合度假產品需求特色。」

▲宜蘭礁溪度假宅指名度高，尤其是五星級飯店聚落周邊。（圖／記者項瀚攝）

價格方面，游逸婷指出：「最精華的五星級飯店聚落周邊，平均屋齡約10年左右，住宅單價大約落在每坪40萬至50萬元之間；而湯圍溝商圈周邊同樣屬於熱門區域，屋齡約10年的產品單價約35萬至40萬元，若屋齡達15年左右，則落在28萬至32萬元之間。」

面對近2年房市修正話題，游逸婷表示：「礁溪房價也有所修正，但每坪僅約下修2至3萬元左右，幅度不大，整體而言雖然待售量不小，但屋主們也不急售。」

展望未來，她表示：「礁溪屬於全台少數具備溫泉觀光資源與高度辨識度的區域，房價要出現大幅飆漲並不容易，但同樣也不容易出現明顯下跌，對於重視資產保值與長期持有的買方而言，礁溪更像是一種穩定型產品，在市場波動期間往往展現出相對抗跌的特性。」

▲游逸婷強調，未來宜蘭礁溪房市將呈現長期穩定，不會有太大的價格波動 。（圖／永慶提供）

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