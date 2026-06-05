0056換股增5刪4檔　南亞科入列、聚陽遭踢除

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富時於今（5）日公布元大高股息ETF (0056)追蹤之成分股調整結果，納入中興電(1513)、遠傳(4904)、南亞(1303)、南亞科(2408)、華邦電(2344)等五檔成分股，刪除聚陽(1477)、瑞儀(6176)、東陽(1319)、東和鋼鐵(2006)，調整結果將於6月18日收盤後生效。

0056資產規模達7122億元、受益人數約154.1萬人，此次換股全數保留預期未來營運展望強勁的AI族群，主要刪除個股皆為傳產股，在AI概念股2026年獲利預期強勁，加上股息配發率保持高檔下，有利於未來0056指數息率再拉升，股價、息收表現可望同時亮眼。

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法人表示，0056指數邏輯是採取預估未來一年台灣50+中型100成分股股息率高的個股，預估未來股息率高也就隱含未來獲利成長動能相對強勁。截至5月底，0056近三年含息報酬率122.2%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有39.7%。

本次換股全數保留預期未來營運展望強勁的AI族群，主要刪除個股皆為傳產股，在AI概念股2026年獲利預期強勁，加上股息配發率保持高檔下，有利於未來0056指數息率再拉升，股價、息收表現可望同時亮眼。



