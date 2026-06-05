美股開盤重挫！費半指數暴跌5.33％、台積電ADR跌4.03％

▲美股開盤重挫。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯振中／綜合報導
美股5日開盤持續重挫，道瓊工業指數下跌123.51點或0.24％、標普500指數下跌71.11點或0.94％、那斯達克指數下跌419.77點或1.56％、費城半導體指數下跌725.75點或5.33％。ADR的部分，台積電ADR下跌17.93元或4.03％、鴻海下跌0.88元或4.64％、聯電下跌0.43元或2.09％。
▲美股開盤重挫。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯振中／綜合報導
美股5日開盤持續重挫，道瓊工業指數下跌123.51點或0.24％、標普500指數下跌71.11點或0.94％、那斯達克指數下跌419.77點或1.56％、費城半導體指數下跌725.75點或5.33％。ADR的部分，台積電ADR下跌17.93元或4.03％、鴻海下跌0.88元或4.64％、聯電下跌0.43元或2.09％。
關鍵字： 美股重挫 ﹑ 科技股 ﹑ 半導體指數 ﹑ 台積電ADR ﹑ 市場動盪
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證交所、櫃買中心今（5日）公布台股新增處置股名單，上市包括中纖（ 1718）、吉祥全（2491）、正達（3149）、日成-KY（4807）、光聖（6442）5檔，上櫃則有大綜（3147）、博磊（3581）、劍湖山（5701）3 檔，合計共8檔，處置時間從下周一（8日）至6月22日。
2026-06-05 18:14
博通股價挫低引發科技股回檔，今（5）日台股開低走低，盤中大跌1400多點，惟跌幅收斂終場力守4萬5千點大關，外資賣超826.31億元，創下今年以來第六大賣超金額紀錄，大舉調節凱基金（2883）逾10萬張。
2026-06-05 17:52
近兩個交易日台股拉回1300點之多，國泰全球品牌50 ETF（00916）6月除息行情啟動，吸引資金積極進場布局，自6月2日以來成交量明顯放大，昨（4）日一度出現逾10%溢價幅度，國泰投信提醒，投資人在買進ETF前，審慎評估交易價格與基金淨值間的差異，避免因過度追價而導致短期投資績效與預期產生落差。
2026-06-05 17:07
今（5）日台股漲多拉回下跌600多點，台股ETF股價一片慘綠，仍有6檔逆勢收紅，分別是群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、凱基優選高股息30(00915)、國泰股利精選30(00701)、復華富時高息低波(00731)、元大MSCI金融(0055)，上述6檔都是高息ETF，且成分股中金融持股比例高。
2026-06-05 15:46
大型金控股法說陸續公布接軌調整後每股淨值，普遍呈現成長態勢，吸引法人買盤大舉回補，今（5）日富邦金（2881）勁揚3.51%，以118元新高作收，國泰金（2882）大漲超過半根停板，終場上漲5.6元或漲幅5.93%，正式站上百元大關，成為第二檔百元金控股。
2026-06-05 14:14
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（ 5日）飛抵南韓，受訪時表示公司已完成對全球三大記憶體晶片製造商的認證，允許其為輝達 AI 加速器供應最先進的高頻寬記憶體（HBM4）產品。
2026-06-05 14:15
本土電商momo富邦媒（8454）今（ 5日）起遭處置，惟股價在近10點半時再攻上353元漲停價至收盤，而此波漲勢從股東會上董事長蔡明忠期許「我們要爬著回去千金股」後，隔日至今日7個交易日，天天股價盤中或收盤見漲停價。
2026-06-05 13:31
台、韓股市受惠人工智慧（AI）需求，成為今年全球股市大贏家，但由於指數急漲，波動也加劇，惟歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）表示，「我們並未看到泡沫，」，相對於這些科技廠商預期實現的盈利，目前的估值可能仍然合理，不過他也提醒，留意美國利率預期出現變化，因恐會干擾支撐這一輪投資周期的美國超大規模雲端業者。
2026-06-05 12:39
AI伺服器運算功率攀高，帶動高階被動元件需求，今（5）日台股震盪拉回，國巨*（2327）從盤下急拉翻紅，帶動鈞寶（6155）、今展科（6432）、立敦（6175）、蜜望實（8043）、台慶科（3357）等五檔被動元件股齊刷漲停。
2026-06-05 11:49
輝達（NVIDIA）執行長今（5日）早離開台灣前往韓國， 結束從5月23日抵台至今約13天行程，黃仁勳多次提及台灣需要更多的電，被問到總統賴清德邀訂下次來台可以參訪發電廠，黃回應「如果收到邀請，我會非常感激，這當然也是一項很大的榮幸。」
2026-06-05 10:35
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