台指期夜盤重挫逾千點！美就業「大噴發」嚇壞市場

▲美非農大超預期！台指期夜盤跌2.23%。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國5月非農就業數據遠超預期，重擊市場對聯準會降息的樂觀情緒，引爆美股科技股龐大賣壓。台指期夜盤5日晚間走勢呈現「瀑布式」下殺，截至晚間10點，指數已狂跌超過1,000點，最低來到44,215點，跌幅擴大至2.23%，盤勢極度疲弱，令投資人怵目驚心。

根據美國勞工部最新公布的數據顯示，美國5月非農就業人數大幅增加17.2萬人，遠高於市場預期的8.5萬人（前值為11.5萬人）；失業率則持平於4.3%。強勁的就業市場表現，使得市場預期聯準會在年底升息的機率不降反升。

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這份就業報告公布後，金融市場瞬間變臉。美國10年期公債殖利率急速拉升，突破4.5%關卡，來到4.541%（漲幅1.43%），恐慌指數（VIX）也上升4.74%。

殖利率飆升對科技股估值造成沉重打擊，美股開盤後科技股成為重災區。截至台灣時間晚間約10點，那斯達克指數下跌逾336點（跌幅約1.25%）；而與台股高度連動的費城半導體指數更是出現崩跌走勢，狂瀉逾670點，跌幅高達4.92%，逼近5%。

受美股半導體板塊血洗拖累，台積電ADR早盤重挫近3.8%，報428.1美元。這股空頭氣焰也直接反映在台系期貨商品上，台積電期貨夜盤在晚間10點已下探至2,340元，下跌30元（跌幅1.27%）。