2指標走高！台股進入漲多震盪期　可低接不追高3族群

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美股科技股獲利了結賣壓影響，台股出現高檔震盪現象，6月4日、昨（5）日連續兩天拉回，所倖守穩4萬5千點，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI趨勢仍在進行式，惟近期融資餘額攀高已達5700億元水準，外資期貨空單口數6萬9千口以上高水位，短線仍須提防行情劇烈波動，宜低接不追高，可聚焦半導體測試、光通訊、半導體設備等族群。

王偉哲認為，科技相關利多題材持續登場，包括晶圓龍頭大廠股東會釋出展望利多，看旺先進半導體需求具備根本性支撐；另外，下周蘋果年度盛事全球開發者大會(WWDC)即將於台灣時間6月9日登場，市場聚焦點蘋果能否兌現去年提出的AI藍圖，以及SpaceX史上最大IPO也同樣將於下周掛牌上市，多重題材共振下，有利類股健康輪動。



今年Computex甫落幕，王偉哲解讀，所展示的AI發展方向也為解讀重點，最重要為AI發展重心正從「生成式 AI」轉向「代理式 AI」，且未來PC將成為執行AI代理的核心平台，處理更具安全性與個人化的需求，包括AI龍頭輝達、Arm與高通均強調基於Arm架構的服務器CPU之重要性，特別是輝達推出的Vera CPU，顯示出市場對高效能Arm運算能力的強勁需求。



整體來看，王偉哲認為，AI趨勢仍在進行式，面對美歐推動半導體回流生產，全球供應鏈仍明顯集中於亞洲，台灣憑藉先進製程與完整供應鏈優勢，不僅晶圓代工市佔率接近8成，各國半導體材料支出排名連續16年位居全球第一，在AI與高效能運算需求爆發下，關鍵地位更形鞏固，成為全球科技成長的核心樞紐。

