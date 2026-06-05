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黃仁勳訪韓送上「4份AI大禮包」！爽嗑烤肉燒啤：韓國夥伴很重要

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日造訪南韓首爾，在弘大商圈與SK集團、LG集團及Naver等在地科技巨頭齊聚，一邊品嚐道地燒肉、炸雞一邊暢飲燒啤。黃仁勳此行不僅與電競傳奇選手Faker相見歡，更高調宣布將為南韓市場引進Vera Rubin等四項全新業務，並計劃在當地設立大型研發中心，深化與南韓記憶體大廠的AI供應鏈合作。

科技大佬齊聚弘大燒肉店！黃仁勳接地氣高喊韓國加油

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黃仁勳5日晚間現身南韓首爾著名的弘大商圈，與SK集團董事長崔泰源、LG集團董事長具光謨以及Naver創辦人李海珍展開關鍵會餐。眾人選在名為「Hyeongnim Jeoyo」的在地五花肉餐廳共進晚餐，隨後更步行穿越人潮擁擠的街道，轉場至南韓知名連鎖炸雞店BBQ續攤，沿途吸引數百名首爾市民圍觀搶拍。

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

在餐敘當中，黃仁勳熟練地融入當地特有的飲酒文化，先是用湯匙大力的攪拌燒酒與啤酒調配而成的「燒啤」，接著再向在座的南韓產業界領袖集體舉杯高喊「韓國加油」。他興奮地對現場媒體表示，這次特別前來南韓，主要是為了親自感謝在地合作夥伴。在歷經輝達業務大爆發的一年後，他認為這一切的成果僅僅只是個開端。

宣布引進四項先進業務！透露與三星海力士密切合作

黃仁勳此行也為南韓科技界帶來大禮，正式宣布將在當地引進Vera Rubin、Vera、RTX Spark以及Jetson Thor等四項全新業務，並著手建立一座具備高度指標性的前沿研究中心。他強調這些尖端產品，均高度仰賴三星電子（Samsung）與SK海力士（SK hynix）所供應的高頻寬記憶體（HBM）與LPDDR5晶片。

▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

除了核心的晶片封裝協作，輝達也正全面擴大與南韓企業的跨界結盟，包含與現代汽車（Hyundai）在機器人技術領域的深度開發，以及與LG、Naver在AI基礎建設上的布局。晚宴期間，各大集團大佬甚至親自走到街頭，向守候的群眾發放甜甜圈，以及帶有HBM縮寫的蜂蜜香蕉餅乾，用趣味幽默的方式向雙方的晶片合作致敬。

朝聖網咖會面電競之神！自曝熱愛韓流看韓劇必落淚

在與商業巨頭會面前，黃仁勳的第一站行程選擇了電競粉絲的朝聖地。他前往由南韓電競豪門T1在弘大營運的知名網咖，特別會面了被譽為《英雄聯盟》史上最偉大選手的隊長「Faker」李相赫。黃仁勳盛讚Faker是位不可思議的頂尖玩家，並強調輝達GeForce顯示卡與南韓遊戲產業「已經是25年的朋友了」，此行極具象徵意義。

商務之外，黃仁勳也大方分享自己對南韓流行文化的喜愛。他笑稱南韓擁有全世界最棒的炸雞，自己非常期待能藉由這次機會好好享受K-pop音樂的魅力。他更自曝私底下其實也是個韓劇迷，每次觀看情節深刻的韓劇時，總是會被細膩的劇情觸動到流下眼淚，真情流露的模樣再度拉近了他與南韓在地民眾之間的距離。

▼黃仁勳與T1選手Faker、Doran、Oner、Peyz及Keria同台。（圖／VCG）

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與T1選手Faker、Doran、Oner、Peyz及Keria同台。（圖／VCG）

 

關鍵字： 輝達南韓AI合作電競傳奇黃仁勳韓國科技

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