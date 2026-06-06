黃仁勳訪韓變超級歐巴！狂粉自製「足跡地圖」還附股市K線圖

▲黃仁勳訪韓引發關注，韓國網友自製「足跡地圖」。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日抵韓，民間隨即掀起現象級追星狂熱。南韓網路出現由大學生開發的「黃仁勳的足跡」即時動線地圖，上線短短幾天便狂吸逾7.5萬人次朝聖。該專網不僅精準羅列首爾首都圈的踩點預測，更首創即時連動三星電子、SK海力士等台股與韓股熱門半導體、機器人概念股走勢，成為投資人最重要的AI風向球。

首爾首都圈地圖插滿紅點！「黃仁勳的足跡」追蹤網全韓瘋傳

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黃仁勳的南韓訪問之旅，不僅讓南韓產業界神經緊繃，更在民間投資圈與科技迷之間引爆極高熱度。近日南韓網路上出現一個名為「黃仁勳的足跡」的全新焦點網站，網頁上方斗大標題極具存在感，內容利用視覺化地圖，將黃仁勳在首爾及首都圈一帶的所有預計造訪地點與行程時間線，全部用醒目的紅點逐一標示。

▲韓國網友自製「黃仁勳足跡」網站。（圖／翻攝網站／젠슨황의 발자취）



根據韓國媒體現場直擊，該網站是由當地軟體系大學生利用生成式AI工具快速開發完成。雖然網頁上特別註記所有行程皆是根據主流媒體報導彙整而成的「非官方預估值」，但依舊擋不住全韓民眾強烈的好奇心，累計瀏覽人次在短短幾天之內就瘋狂衝破7.5萬人大關。這反映出在南韓大眾眼中，黃仁勳的個人魅力與一舉一動，早已具備世界級巨星的跨界影響力。

一秒看懂AI供應鏈！專網即時連動三星、海力士等概念股走勢

這座追蹤網站之所以能瞬間癱瘓南韓投資圈，最大亮點在於其強大的財經功能。由於黃仁勳在公開場合的一席話、甚至只是一個微小的餐敘動作，都能在韓國股市掀起驚天巨浪。因此該網站特別導入了股市即時串流系統，只要用戶將滑鼠游標移至地圖上的紅點，網頁就會立刻同步跳出與該行程深度關聯的南韓上市公司當前股價走勢與最新頭條。

除了高頻寬記憶體（HBM）權值股龍頭三星電子（Samsung）與SK海力士（SK hynix）等半導體指標股之外，網站更因應黃仁勳此行特別強調的發展主軸，精心開闢了「機器人（Robotics）」與「實體AI（Physical AI）」兩大前瞻科技主題專區。投資人只要動動手指，就能以最直觀的方式，掌握輝達生態系在南韓資本市場誘發的資金流向。

一言一行左右市場百億資金！全韓產業界與散戶死守黃仁勳發言

這股自發性的「黃仁勳追蹤狂熱」，側面證實了輝達如今在南韓經濟體系中扮演著動輒得咎的核心角色。隨著中東地緣政治風險與各國法規限制加劇，黃仁勳此次相隔7個月再度高調訪韓，其目的旨在穩固並優化下半年的AI基礎建設供應鏈。因此，他是否會在接下來的參訪中發表更具震撼性的戰略結盟，成為各大財閥高層最關切的商業機密。

▼黃仁勳才剛離開台灣，馬不停蹄展開訪韓行程。（圖／攝影中心攝）

