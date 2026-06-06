快訊／台指期夜盤一度跌停4522點！　「四貸同堂」剉咧等

▲微型台指期(WTMP&)盤中一度跌停。（圖／翻攝臉書／ETtoday新聞雲）

記者葉國吏／綜合報導

AI投資熱獲利賣壓、聯準會（Fed）升息機會增加，美股重挫，台指期夜盤雪崩重挫3006點，創下史上最大跌幅紀錄。消息引起眾多投資人討論，還有人截到微型台指期(WTMP&)盤中一度跌停的畫面、跌4522點或-10.00％。日前不少專家透露台股太熱已經出現「四貸同堂」的投資人，這些人週一可能要小心斷頭風險。

台指期夜盤6日重挫3006點或-6.65％、收42220點，創下史上單日最大跌幅，甚至還一度跌停、重挫4522點。根據紀錄，台股上次最大跌幅是在2025年4月7日，因美國總統川普宣布課徵對等關稅，導致台股當日重挫2065點。

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▲台指期夜盤重挫3006點。（圖／翻攝永豐金app）

消息在《ETtoday新聞雲》臉書專頁曝光後，許多投資人都還沒睡的在底下討論「還一度跌停耶」、「還好吧！ 大家帳面上損益都100%起跳 這個不痛不癢」、「急跌，易大彈」、「借貸融資買股票的。來ㄧ次震撼教育。投資都有風險。沒有一直漲都不跌的。當跌停都賣不掉。才知道恐慌是什麼」、「期待星期一逢低承接」、「那些離職炒股的人，通通都回來上班了！」、「跌才好～ 不然一堆少年股神在那邊秋條」、「四貸同堂的自己看著辦。」

所謂的「四貸同堂」現象。即部分投資人除了原有房貸，進一步透過房屋增貸取得資金，再搭配信用貸款、車貸、信用卡分期及股票融資投入股市，進行多重槓桿操作，股市槓桿規模在短短兩年間大幅攀升。