花旗：股市出現2008年以來最大泡沫風險

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

花旗集團「Citigroup」近日發布最新投資報告，直言全球股市正顯示出2008年金融危機以來最嚴重的泡沫化跡象。雖然目前市場尚未達到極度過熱或全面崩盤的臨界點，但旗下分析師已明確提醒全球投資人市場風險正在穩步上升，必須開始提高警覺。

花旗分析師曼希（Beata Manthey）表示，內部用來衡量市場風險的專利指標「熊市檢核表」，目前在全球18個指標中已經點亮了10個。這個數字是自2008年全球金融危機以來的最高讀數，報告更強調，歷史經驗顯示一旦警示燈號進入雙位數，風險往往會加速上升。

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美股亮11.5個燈號

在各個地區當中，美股的風險最為突出，其檢核表讀數已經高達11.5；相較之下，歐洲市場則相對冷靜，目前僅有5個燈號亮起。花旗指出，多個市場板塊的估值已經過度延伸，投資者日益樂觀的情緒也可能導致追高風險。

此外，由人工智慧驅動的資本支出大幅增長，不僅推高了市場預期，也讓首次公開募股與股權發行等融資活動增加。儘管如此，報告也提到目前仍存在正面訊號，例如信用利差維持緊縮，這在一定程度上支撐了當前的市場結構。

未來回調應放棄逢低買入

雖然目前的10個燈號令人擔憂，但仍低於過去重大崩盤前的水準。例如2000年網路泡沫前，該檢核表高達17.5個燈號；2008年金融危機前則為13個。因此，花旗對年底前的股市表現仍持建設性的態度。