台股下周一剉咧等！　挑戰史詩級大崩盤跌點一次看

▲台股下周一估計要迎來大跌的挑戰。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美股費半6日單日跳跌逾10%，引爆台指期夜盤收跌3006點，台積電（2330）期貨一度跌停，估計下周一（6月8日）台股開盤剉咧等，而根據統計，台股史上最大跌點不管是盤中或收盤僅約2000餘點，不過相對當時台股指數不到2萬點，以目前指數高居逾4萬5千點，估計下周一輕易越過此前保持紀錄。

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▲▼資料來源：Cmoney、記者製表（下同）

股市迎來一夜屠殺！台指期夜盤開低走低，美股費半重挫，引發重挫逾4400點，逼近跌停，後美股盤後台積電ADR一度反彈，跌點快速收斂，但終場仍下跌3006點；至於微台期盤中一度跌停，終場收在42150點，下跌3076點；市場推估台股下周一難逃大逃殺命運。

整理台股盤中、收盤史上最大跌點都是在2025年4月7日，當天台股加權指數盤中最多跌逾2086點，終場暴跌 2,065.87 點（跌幅 9.70%），收盤創下台股史上單日最大跌點與最大跌幅紀錄。此次股災起因為清明連假期間，美國總統川普突然宣布對等關稅政策細節，引爆全球市場恐慌，導致台股在4月7日開盤迎來毀滅性補跌。

台股在周四（4日）、周五（5日）連2個交易日拉回修正1388點，法人指出，台股乖離仍大，修正行情可能繼續，雖然台股基本面展望基礎未動搖，但資金的快速輪動顯示上漲動能受阻。

